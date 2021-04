Apple ha rilasciato iOS 14.5 e watchOS 7.4, aggiornamento che si focalizza soprattutto sull’integrazione tra iPhone e Apple Watch. Inoltre sarà risolto il problema tra Face ID e mascherina, che rendeva difficile sbloccare il proprio dispositivo con il riconoscimento facciale in tempi di pandemia. iOS 14.5 permette di non incappare più in questa situazione, ma solo per chi possiede un Apple Watch. Ecco come funziona, da report di 9to5mac.

In un primo momento la beta di iOS 14.5 non era ancora pubblica, pertanto nessun comune utente potrà ancora testarla. Successivamente i l’aggiornamento madre è arrivato su tutti i dispositivi compatibili, e chi è in possesso di un Apple Watch potrà ovviare al problema di sbloccare il proprio dispositivo con Face ID, pur indossando la mascherina.

Come sbloccare iPhone con Apple Watch con iOS 14.5

Per attivare la funzione che permette di sbloccare iPhone con Apple Watch, è necessario aprire le Impostazioni, e poi la sezione Face ID e codice. Dopo aver cliccato sul toggle, l’Apple Watch sarà capace di autenticare l’iPhone, a patto che:

Face ID rilevi una mascherina

Il tuo Apple Watch sia nelle vicinanze

Apple Watch sia al polso

Il tuo Apple Watch sia sbloccato

Il tuo Apple Watch abbia un passcode abilitato

Dopo aver attivato la funzione di iOS 14.5, l’iPhone si sbloccherà, se il proprietario guarda lo schermo, automaticamente grazie all’Apple Watch, anche se si indossa una mascherina. Quando lo smartphone si sblocca, si riceverà anche una notifica sull’Apple Watch, per confermare che l’iPhone è stato sbloccato. In più è possibile bloccare nuovamente il device da questa stessa notifica.

Questa funzione di iOS 14.5 non differisce troppo da quella di sblocco del Mac tramite Apple Watch, pare solo essere più veloce e più affidabile. Inoltre questa si attiva solo indossando una mascherina e non ha successo su altri tipi di autorizzazioni.

Infine è necessario sottolineare che lo sblocco con Apple Watch non è una funzione così sicura come sbloccare il dispositivo con Face ID o con un codice sicurezza. Tuttavia, in tempi di pandemia, e visto che si dovrà indossare ancora per molto la mascherina, è molto più conveniente sfruttare la novità di iOS 14.5.

