Dopo il FantaSanremo, è arrivato anche il FantaAmici, che seguirà il serale dell’edizione del 2022 del programma di Maria De Filippi. Ecco quindi spiegato cos’è questa novità, come funziona l’app, come partecipare e il regolamento.

Cos’è

Ispirato all’omonimo talent show di Maria de Filippi, questo gioco virtuale manageriale permetterà agli spettatori di mettersi in gioco, creando la propria squadra di protetti, all’interno della propria personale “casetta”. Infatti il FantaAmici permette di organizzare i propri team scegliendo tra gli artisti in gara, che siano ballerini o cantanti, selezionando poi il proprio leader tra i professori.

L’obiettivo di questo gioco è guadagnare punti ed essere incoronato il migliore quando il serale, e di conseguenza il programma si sarà concluso.

Come funziona il FantaAmici

Come funziona FantaAmici? Ogni giocatore deve creare una squadra formata obbligatoriamente da 5 alunni e 1 professore. Ognuno ha a disposizione 1000 monete per poterli acquistare. Ogni concorrente in gara ha però una quotazione che indicherà il prezzo di acquisto, che non permetterà di creare una squadra di solo “favoriti”.

Le squadre guadagneranno punti in base al comportamento di coloro che saranno selezionati in “casetta”, per tutto il tempo della durata di Amici. I punteggi assegnati sono limitati alle puntate del serale e ai canali social, e quindi non verranno considerati i day time, quello succede in settimana e le anticipazioni.

Come partecipare

Partecipare è semplice: basta scaricare l’App ufficiale del FantaAmici, disponibile su Apple Store e Google Play. Dopodiché ci si dovrà registrare, leggere il regolamento e creare la squadra.

Non c’è una scadenza per iscriversi: le squadre potranno essere create per tutta la durata del Serale. La creazione della squadra comporterà l’accesso automatico alla Lega Ufficiale del FantaAmici. Tuttavia la registrazione di una squadra subirà una penalizzazione se fatta nel corso delle settimane successive all’inizio del Serale. Da sabato 19 marzo andrà in onda il Serale!

Inoltre sarà possibile giocare e divertirsi anche creando leghe private, in cui si potrà sfidare i propri amici.

Regolamento FantaAmici

Il FantaAmici consiste quindi di punteggi positivi (bonus) e punteggi negativi (malus), che saranno assegnati a ogni alunno in gara al serale. Tutti i concorrenti riceveranno quindi punti a favore o a sfavore a seconda delle loro azioni in puntata, determinati da un regolamento.

Ad esempio è previsto un bonus per chi vince, per chi ottiene una borsa di studio, per chi canta un inedito o duetta con un specifico ospite e tanto altro. Tra i malus invece troviamo insulti a professori, eliminazione, o se La Celentano critica il piede dell’allievo.

Anche i professori, in quanto leader delle squadre del FantaAmici, saranno giudicati con bonus e malus.

QUI c’è il regolamento completo.

Minigiochi

Inoltre ogni partecipante potrà migliorare la sua posizione in classifica con una serie di minigiochi, attraverso i quali si potranno ottenere bonus e battere i propri amici.

Il primo minigioco è per gli utenti di Twitter, dove ogni settimana sono premiati i meme/post, che durante il serale ricevono il maggior numero di like. Chi si aggiudica questo onore ottiene +75 punti in classifica. Per partecipare però è necessario aggiungere l’hashtag #fantaamici al proprio tweet.



Il secondo è dedicato invece a chi usa TikTok, dove ogni settimana sarà invece premiato il video con il maggiore numero di like. Anche in questo caso è necessario inserire l’hashtag #FantaAmici e un secondo hashtag che cambierà settimanalmente. Anche in questo caso ci si aggiudicano +75 punti.

Il terzo e ultimo minigioco è “Il mondo di Amici sa“, e consiste nel rispondere ogni giorno a una domanda sul mondo del programma, per ottenere 10 punti extra. Per partecipare basta recarsi nella sezione QUIZ all’interno dell’app.

