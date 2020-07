Huawei Store, nuova app e sconto del 12%

Il produttore cinese ha annunciato la disponibilità dell’app Huawei Store per Android che permette di cercare e acquistare tutti i prodotti presenti nel catalogo, ovvero, smartphone, tablet, notebook, indossabili, altoparlanti, modem e accessori vari. Per l’occasione gli utenti potranno usufruire di uno sconto del 12% fino al 20 agosto.

Huawei Store, disponibile da oggi su AppGallery e dal 27 luglio sul Google Play Store, è già presente in alcuni mercati. Ora anche gli utenti italiani potranno utilizzare l’app per essere informati sulle ultime novità e acquistare i prodotti dell’ecosistema Huawei. Nella sezione Shop è presente una pagina dedicata alle promozioni più recenti con descrizione del prodotto, della promozione e il link diretto all’acquisto.

La sezione Personali consente invece di salvare i prodotti preferiti, leggere i messaggi personali, consultare lo storico degli ordini e tracciare quelli più recenti in tempo reale. Molto utile è la sezione Community, dove è possibile consultare le discussioni più interessanti, cercare informazioni prima dell’acquisto, leggere le ultime notizie del mondo Huawei, raccontare le proprie esperienze con i prodotti e condividere le recensioni. Attualmente ci sono oltre 120.000 utenti nella community italiana.

Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia, ha dichiarato:

I nostri utenti rappresentano per noi la priorità numero uno. Ci impegniamo ogni giorno per offrire loro il meglio della tecnologia e per renderla quanto più accessibile in base alle loro esigenze. Siamo orgogliosi oggi, con l’arrivo della nostra nuova app, Huawei Store, di aprire un nuovo punto di incontro tra noi e tutti i nostri consumatori, accessibile in un click in qualsiasi momento e da ogni dove. Inoltre, all’interno dell’app tutti potranno entrare in contatto e interagire con gli oltre 120 mila iscritti a Community Huawei per avere consigli, leggere esperienze e scoprire i prodotti dell’ecosistema Huawei direttamente dalle storie di chi li utilizza quotidianamente.