In un’epoca in cui i contenuti video stanno prendendo il sopravvento, Instagram ha deciso di mettere a nuovo anche l’app IGTV. Lo strumento infatti cambia nome e si trasforma in Instagram TV. Ecco perché e cosa cambia.

L’azienda social ha deciso di rinominare IGTV come Instagram TV, lasciandosi alle spalle un formato video che non ha avuto molto successo. I video pubblicati sul feed principale di Instagram ora potranno tutti durare fino a 60 minuti: questa lunghezza in precedenza era riservata ai video IGTV, ma ora l’opzione si è estesa a tutti i contenuti video dell’app. Inoltre non si dovrà più lasciare l’app principale per visualizzarli.

Come riporta The Verge, un portavoce di Instagram ha affermato che l’app IGTV, ora app Instagram TV, rimarrà una “luogo che le persone possono visitare con l’intento di guardare video“. IGTV, o meglio Instagram TV, farà parte del feed di Instagram come video e avrà un’unica scheda dedicata nella pagina del profilo.

IGTV è arrivato a giugno 2018 ed era essenzialmente destinato a diventare un equivalente mobile di YouTube. L’obiettivo era quello di creare uno spazio per scoprire e guardare video più lunghi di quelli presenti sull’app. Tuttavia il formato più lungo non ha mai preso piede, e solo due mesi dopo, TikTok è stata lanciata negli USA.

Da allora Instagram cercato in tutti i modi di affrontare TikTok sfruttando il suo formato video brevi, lanciando i Reels. Questo strumento è arrivato nell’agosto 2020 e da allora Instagram ha puntato tutto su questo tipo di contenuto. Infatti la funzione ha un ruolo centrale nella navigazione dell’app, ma anche nel feed. Reels, tuttavia, non concede ancora ai creator di monetizzare come invece accade su YouTube e TikTok. Anche Facebook ha in programma i suoi Reels, che porteranno guadagno ai loro creatori.

Al momento Instagram non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulla nuova Instagram TV, o su quando dovremo dire addio alle IGTV. Solo nei prossimi mesi potremo avere maggiori informazioni su questa novità e su come funziona.

