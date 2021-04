Instagram sta testando una nuova opzione che permette ai suoi utenti di scegliere tra tre opzioni in merito alla visualizzazione dei like

A luglio 2019, Instagram ha scelto di nascondere la conta dei like pubblica, per evitare che gli utenti si focalizzassero sul consenso ricevuto. Infatti l’obiettivo dell’azienda era quello di far concentrare i suoi iscritti sulla qualità di ciò che condividevano piuttosto che sui numeri raggiunti. Tuttavia, già negli scorsi mesi, l’azienda ha fatto dei passi indietro sulla questione e ora sono emerse 3 nuove opzioni che potrebbero essere proposte agli utenti in futuro, in merito alla visualizzazione dei like.

La preoccupazione che era insorta ai tempi in merito alla rimozione dei like pubblici, riguardava in particolare chi lavora su Instagram. Infatti molti influencer hanno temuto che questa decisione potesse avere risvolti negativi sulla propria carriera. I brand infatti non possono più controllare in prima persona l’andamento di un determinato post sponsorizzato. O almeno fino ad oggi. Questo perché Instagram, dopo una serie di test, ha avviato una nuova fase, che prevede la proposta di tre opzioni.

Gli utenti infatti potranno scegliere come e se mostrare i like ottenuti ai propri post. La prima opzione è quella di non vedere il conteggio dei like sui post di tutti gli utenti, la seconda di disattivarli per i propri post e la terza di tenerli attivi sia sui propri che su quelli altrui. Così facendo Instagram offre all’utente una modalità per decidere in che modo gestire i propri like pubblicamente.

La notizia arriva da un annuncio dell’azienda stessa, che vuole far riacquisire controllo agli utenti sui propri post. Si tratterà di un piccolo test a livello globale, che presenterà quindi le tre opzioni a chi ne farà parte. Pare anche che oltre ai like di Instagram si stia pensando a una funzione simile per Facebook, ma non ci sono ancora molti dettagli in merito.

Non è chiaro quindi da quando partirà questo test per i like pubblici su Instagram, e quando sarà avviato come funzione definitiva. Sicuramente molti utenti saranno grati per questa novità, che permette più libertà sull’app social.

