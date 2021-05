Instagram ha detto addio allo swipe up in favore del nuovo sticker Link? Come funziona la novità arrivata su alcuni account

Sono tantissimi i creator che in tutto il mondo, una volta raggiungi i 10 mila follower su Instagram, iniziano a sfruttare lo swipe up. Si tratta di uno strumento pratico, che permette di aprire un link esterno semplicemente scorrendo in verticale su una Storia. Gli influencer lo utilizzano per promuovere i propri contenuti fuori dalla piattaforma social, o dei prodotti che vogliono sponsorizzare. Ma sembra che Instagram stia dicendo addio allo swipe up, in favore di uno sticker per le Storie.

Su alcuni account infatti nelle ultime ore è scomparso lo swipe up, anche ai creator con più di 10 mila follower. A questi infatti è stata rimossa la possibilità di inserire un link facendo scorrere il dito ai propri follower. In sostituzione della funzione è arrivato un classico sticker per le Storie, finora inedito, chiamato Link. Su di questo si può fare click, per accedere al sito esterno a Instagram e visionare il contenuto che il creator sta includendo nella sua Storia.

Sebbene a molti utenti non sia ancora apparsa questa funzione, sembra che la novità sarà presto attivata su tutti gli account, accantonando lo swipe up. Nelle scorse settimane anche Alessandro Paluzzi, noto leaker italiano, aveva segnalato che Instagram era al lavoro sullo sticker Link. Inoltre aveva caricato alcuni screen che ne mostravano il design.

Gli screen del nuovo swipe up

Come dice il messaggio che accoglie gli utenti alla luce del nuovo aggiornamento, per aggiungere un link alla propria storia, si potrà usare lo sticker che Instagram sta testando. Non è chiaro quindi se si tratti appunto di un momento di testing allargato solo a qualche utente. Tantomeno se diventerà una funzione definitiva della piattaforma. In più non sappiamo se il bottone o sticker Link sarà accessibile a tutti gli utenti in modo indiscriminato, o solo a chi, come per lo swipe up, ha raggiunto il tetto dei 10 mila follower.

Se lo swipe up di Instagram dovesse effettivamente sparire in favore dello sticker Link si tratterebbe di un vero e proprio cambiamento che andrà a rivoluzionare il modo in cui gli utenti navigano tra i contenuti della piattaforma. Tra le novità di Instagram, sono tornati anche i like pubblici.

PCProfessionale © riproduzione riservata.