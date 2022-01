L’adesivo Sondaggio si rinnova

Avete notato un avviso nella barra degli adesivi delle Storie Instagram? Se sì il motivo è che il social ha aggiornato l’adesivo Sondaggio, inserendo delle nuove opzioni di risposta e permettendo di cambiare il look del box di domanda.

Come condiviso dal consulente Meg Coffey, Instagram ha rinnovato l’adesivo dei Sondaggi. Forse non tutti gli utenti hanno ancora ricevuto questo aggiornamento, ma è in arrivo per tutti nei prossimi giorni. Il team di Instagram sta cercando di generare più coinvolgimento nelle storie, e modificare l’adesivo dei sondaggi potrebbe migliorare l’interazione.

L’adesivo Sondaggio nelle Storie Instagram consente ora di aggiungere fino a quattro opzioni di risposta, raddoppiando la scelta. Finora gli utenti che volevano fare un sondaggio a più opzioni usavano invece l’adesivo Quiz, anche se la sua funzione originale non era questa. Ora invece potranno utilizzare quello dedicato ai sondaggi, senza difficoltà.

Oltre a questo, l’utente Hammod Oh ha riferito che gli utenti ora possono anche cambiare il colore del testo della domanda dell’adesivo Sondaggio. Ecco il video che lo dimostra.

#Instagram has updated the Poll sticker



Now you can change the color of the question 👇🏻 pic.twitter.com/BLUaVslLJh — Hammod Oh (@hammodoh1) January 26, 2022

Se non vedete ancora il nuovo avviso nella barra degli adesivi delle Storie, allora provate ad aggiornare Instagram all’ultima versione, oppure rimanete in attesa che il rollout raggiunga anche voi.

Vi ricordiamo infine che presto Instagram introdurrà anche l’opzione per abbonarsi agli account dei creator. Al momento la funzione è in fase di test negli USA, dopodiché sarà diffusa in tutto il mondo. Sono tante le novità alle quali sta lavorando il social per migliorare l’esperienza degli utenti sull’app. Nei mesi a venire scopriremo inedite feature, che proiettano il social di Meta verso il futuro.

Voi userete lo sticker Sondaggio di Instagram con le sue novità? Siete d’accordo con le scelte fatte dall’azienda?

