Ormai qualche mese fa, Instagram ha rimosso lo Swipe Up, in favore dell’adesivo Link, da inserire come sticker nelle Storie, accompagnato da un contenuto cliccabile. Lo strumento è particolarmente utilizzato sul social, soprattutto da chi lavora sull’app, e gestisce un’attività esterna. Per questo Instagram ha deciso di allargare a tutti gli utenti la possibilità di utilizzare l’adesivo link.

Se prima lo Swipe Up era una concessione fatta solo a quegli utenti con più di 10mila follower, ora la funzione Link sarà disponibile per tutti. Questa è la novità annunciata da Instagram, che promette una diffusione a macchia d’olio nei prossimi giorni. Infatti non temete, se per voi non è ancora arrivata si tratta solo di una questione di giorni o ancor meglio, di ore.

Tutti quindi potranno inserire l’adesivo Link nelle proprie Storie, che si abbiano migliaia di follower o anche solo un centinaio. Secondo Instagram questa nuova opzione porterà non pochi benefici alle aziende e ai negozi, che potranno sfruttare l’adesivo link per promuovere la propria attività nelle Storie. Gli account che tuttavia sceglieranno di farne utilizzi non leciti saranno sospesi, oppure sarà loro revocato lo strumento Link.

Come funziona l’adesivo Link? Per utilizzarlo basterà trovarlo nella sezione Crea delle Storie, e incollare un link nel riguardo dedicato. Questo, una volta cliccato da un utente esterno, lo porterà sul collegamento web indicato in fase di creazione.

Come sappiamo una grande mancanza di Instagram è quella di non poter inserire link cliccabili nei post e nei commenti. Al momento però non sembra che il social sia interessato ad ampliare questo strumento al di fuori delle sue Storie. Resteremo in attesa di scoprire se questa visione cambierà prossimamente.

E voi, avete già l’adesivo Link nelle vostre Storie Instagram? Lo userete?

PCProfessionale © riproduzione riservata.