Il CEO di Instagram Adam Mosseri promette grossi cambiamenti all'app e un focus sempre più incentrato sui video, anche di chi non si segue

Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha pubblicato un video diretto ai suoi utenti, dove parla del futuro della piattaforma e dei cambiamenti che caratterizzeranno i prossimi mesi. Nel suo discorso, si focalizza in particolare sull’importanza sempre più grande che andranno ad assumere i video, che diventeranno il contenuto più importante del social.

Consapevole del potere e dell’influenza sempre maggiore che sta ottenendo TikTok, Mosseri spiega che Instagram sta cambiando, e che “non è più un’applicazione per condividere le foto o l’app delle foto quadrate“. Se un tempo questo social nasceva come spazio dedicato solo alla fotografia, negli anni si è sempre più evoluto, per stare al passo con i tempi.

Tra TikTok e YouTube, ora gli utenti sono molto più attratti e coinvolti dai video, ai quali anche su Instagram sarà dato più rilievo. Il primo passo verso questa rivoluzione è avvenuto quando Instagram ha dato sempre più spazio ai Reels, che sono tra i contenuti più apprezzati e utilizzati della piattaforma. Si tratta di video brevi e divertenti, che possono essere proposti anche se non si segue l’account in questione.

I video al centro di Instagram

E proprio in questa direzione continuerà a muoversi Instagram, dedicandosi in particolare a quatto categorie, come ha spiegato Adam Mosseri. Il futuro dell’app si baserà sui creator, sui video, sullo shopping, e sulla sfera della messaggistica. Tuttavia il primo passo verso il cambiamento è improntato proprio verso i video.

Come spiega il CEO di Instagram nel suo video per gli utenti, “bisogna essere onesti: oggi la concorrenza è agguerritissima. Le persone vanno su Instagram per cercare intrattenimento“. Per questo, sulla scia di TikTok, Instagram proporrà sempre più video “a schermo intero, immersivi e di intrattenimento“.

Questo messaggio è quindi per i creator e per gli utenti, che devono sapere che Instagram favorirà e proporrà sempre di più i video, anche realizzati da persone che non si seguono. Saranno questi contenuti ad avere più visibilità sull’app. Infine Instagram permetterà agli utenti di specificare i loro interessi, sulla cui base il sistema suggerirà poi dei video.

Adam Mosseri promette trasparenza verso gli utenti, che saranno resi partecipi dei cambiamenti in arrivo nei prossimi mesi.

