Instagram Reels voiceover e mixed audio: come funzionano

Instagram Reels accoglie due novità per l'editing dei video: ecco cosa sono e come funzionano Voiceover e Mixed Audio

Su Instagram Reels sono arrivate due nuove funzioni: voiceover, uno strumento per la voce fuori campo, e mixed audio, un pannello per gestire l’audio in background. Ecco come funzionano queste novità.

L’editing degli Instagram Reels si arricchisce di novità, per permettere ai suoi creator di gestire i propri video con nuovi strumenti. Se in passato Instagram ha reso noto che usare video con il logo di altre app come TikTok non sarebbe stato gradito dall’algoritmo, ora ha introdotto delle funzioni molto simili a quelle dell’app competitor. Queste servono agli utenti per rendere particolari i propri video, e personalizzarli inserendo ricche novità.

Come funziona Voiceover di Instagram Reels

Voiceover consente di aggiungere commenti audio sui Reels di Instagram. Si tratta di una funzione presente nella fase di editing successiva alla registrazione del video. Selezionando l’icona del microfono nella barra degli strumenti in audio si potrà infatti registrare una voce fuori campo. Posizionando poi il cursore bianco della timeline nel punto desiderato per far partire il voiceover, e facendo tap si potrà iniziare a registrare. Successivamente le clip registrare si potranno cancellare.

Come funziona Mix Audio

Mix Audio è un modo per regolare il volume degli Instagram Reels, aggiungere, modificare l’audio originale o l’audio preselezionato. Per accedervi bisognerà prima aver filmato il Reels, Successivamente si potrà aggiungere musica o regolare il volume di qualsiasi audio in background, selezionando l’icona del cursore in alto. Dopo aver concluso l’editing il video sarà pubblicabile. Queste novità introdotte per Instagram Reels sono fondamentali per chi ama realizzare vlog o tutorial sull’app.

