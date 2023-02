App

Martina Pedretti | 6 Febbraio 2023

Su Instagram arrivano le Notes: cos’è e come funziona la novità per scrivere un aggiornamento di stato testuale

Su Instagram sono arrivate le Note

Instagram ha lanciato una novità chiamata Notes. Si tratta di uno strumento che Meta aveva considerato di trasformare in un concorrente di Twitter, secondo un recente rapporto. Ma come funziona?

Con Notes, gli utenti Instagram possono aggiornare i propri amici utilizzando solo testo ed emoji. Si va così ad aggiungere un formato diverso sul social, oltre alle immagini e ai video per cui Instagram è meglio conosciuto.

Instagram Notes infatti introduce un modo per comunicare pubblicamente con gli altri utenti, utilizzando solo il testo. L’interfaccia utente è molto diversa da Twitter, sebbene questa funzione sembri molto simile al social rivale.

Con Notes su Instagram, gli utenti possono scrivere una breve porzione di testo cliccando sull’icona dei DM, e poi sul cerchio con la propria immagine profilo, dove appare scritto “Lascia una nota”. Dopo questo passaggio è possibile selezionare i follower che si seguono o le persone nel proprio elenco di amici intimi, che leggeranno l’aggiornamento di stato.

Dopo aver digitato la propria nota sullo spazio “Fai sapere agli altri cosa pensi“, usando massimo 60 caratteri di testo o emoji, questa apparirà nella parte superiore della posta in arrivo degli amici per 24 ore e le eventuali risposte arriveranno come messaggi diretti.

Durante i test, Instagram rivela di aver appreso che alle persone piace avere un modo semplice e leggero per condividere ciò che hanno in mente e avviare conversazioni. Notes offre alle persone un modo casuale e spontaneo per esprimersi e connettersi tra loro.

Oltre a questa novità, Instagram ha lanciato anche Candid e i profili di gruppo.