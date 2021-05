Negli anni Instagram ha registrato una massiccia crescita di iscritti e ha sempre maturato nuove funzioni per attirare l’attenzione del suo bacino di utenza. L’esperienza su questo social è da sempre focalizzata sui dispositivi mobili, ma anche nella sua versione desktop regala a chi è presente tra le sue fila la possibilità di interagire con la propria home. Instagram su PC non ha mai concesso solo la possibilità di postare contenuti, cosa che presto potrebbe però cambiare.

La notizia arriva da Alessandro Paluzzi, noto sviluppatore che spesso intercetta le novità di Instagram prima che queste siano pubbliche. Paluzzi ha infatti twittato alcuni screen riguardo la possibilità di introdurre nella versione da web browser di Instagram la possibilità di caricare foto e video. Finora, come specificato, solo l’app mobile permette infatti di condividere i propri contenuti, mentre la versione desktop non lo permette.

Come testimoniano le immagini condivise, nella barra di navigazione situata in alto, figura un nuovo pulsante per la creazione di un post. Se si clicca il bottone, all’utente comparirà una schermata che chiede di caricare lo scatto che si vuole pubblicare e condividere con i propri follower. Inoltre è disponibile lo stesso strumento di editing dell’app, per aggiungere filtri, scegliere il formato, migliorare luce e altri dettagli. Non manca nemmeno la sezione per aggiungere didascalia ed eventuali tag, posizione e tutto ciò che offre l’app di Instagram in fase di caricamento.

Gli screen di Alessandro Paluzzi

Chiaramente si tratta per il momento di una funzione in fase di test per una percentuale ridotta di utenti. Tuttavia non è da escludere che la sua disponibilità si allarghi nei prossimi mesi. Questo cambierebbe del tutto il concetto di Instagram, ampliandone il suo utilizzo anche per la versione web browser. Così facendo non differirebbe in alcun modo dalla sua controparte mobile.

Instagram finora ha limitato la possibilità di postare da desktop per motivi di strategia, ma ora l’azienda ha scelto di cambiare punto di vista. La politica che prevedeva questo limite è venuta a mancare e ora l’azienda è pronta a migliorare del tutto la sua versione web browser. Non appena la funzione sarà disponibile, vi aggiorneremo.

