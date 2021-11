Instagram al lavoro sulla funzione per organizzare la home

Ancora novità per Instagram, che pare stia pensando a una modalità di gestione del Feed personalizzata per gli utenti. Infatti sembra che l’app presto permetterà ai suoi iscritti di ordinare i contenuti in base alla propria preferenza, selezionando tra tre opzioni possibili.

A riportare la notizia è lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, secondo cui Instagram sta lavorando a questa funzione, che permetterà agli utenti di decidere quali account saranno in primo piano rispetto ad altri. Questo perché ad oggi l’app spesso sacrifica determinati profili, non facendoli apparire nelle bacheche di tutti. Quindi Instagram ha cercato una soluzione, che permetterebbe agli utenti di dare priorità ai contenuti di determinati account scelti. Questa novità è quindi legata alla funzione dei Preferiti, di cui vi abbiamo già parlato QUI.

Secondo Paluzzi, con questo update gli utenti potranno scegliere se lasciare la propria home invariata, oppure se includere solamente i contenuti dei profilo seguiti o solo dei preferiti.

Alessandro Paluzzi ha mostrato in anteprima la novità alla quale starebbe lavorando Instagram. Per quanto si tratti di una fonte attendibile, al momento non possiamo confermare che la feature arriverà effettivamente a disposizione degli utenti. In ogni caso di seguito vi lasciamo i primi screenshot della nuova funzione.

#Instagram is working to allow you to choose what to see in the timeline by choosing between: home, following and favorites 👀 pic.twitter.com/Vjl3cKXnN9 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 29, 2021

L’aggiornamento della personalizzazione del feed Instagram sembra sia stato ideato ridurre al minimo i contenuti indesiderati sulla propria home. In questo modo si va a migliorare l’esperienza sull’app di ogni utente che ne fa uso.

Al momento sul feed Instagram di ognuno sono presenti post d profili seguiti, anche se non tutti, e altri potenzialmente interessanti di profili che non si seguono. Con questa funzione si potrà scegliere cosa invece fa più al caso di ogni utente, che non dovrà sacrificare la propria idea di home seguendo quella imposta dal social.

Come ogni volta, restiamo in attesa di una conferma da parte di Instagram, dato che al momento questa funzione rimane protagonista solamente di un rumor. Non appena avremo informazioni in merito, ed eventuali update sul rollout della feature, vi aggiorneremo.

