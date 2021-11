Ancora novità per Instagram, che pare stia pensando a una modalità di gestione del Feed personalizzata per gli utenti. Infatti sembra che l’app presto permetterà ai suoi iscritti di selezionare dei Preferiti e ordinare la propria home a seconda del gusto personale.

A riportare la notizia è lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, secondo cui Instagram sta lavorando a questa funzione, che permetterà agli utenti di decidere quali account saranno in primo piano rispetto ad altri. Questo perché ad oggi l’app spesso sacrifica determinati profili, non facendoli apparire nelle bacheche di tutti. Quindi Instagram ha cercato una soluzione, che permetterebbe agli utenti di dare priorità ai contenuti di determinati account scelti.

Alessandro Paluzzi ha mostrato in anteprima questa novità alla quale starebbe lavorando Instagram. Per quanto si tratti di una fonte attendibile, al momento non possiamo confermare che questa funzione arriverà effettivamente a disposizione degli utenti. In ogni caso di seguito vi lasciamo i primi screenshot della nuova feature.

#Instagram is working on "Favorites" 👀



ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 9, 2021

Questa feature sembra in tutto e per tutto ricalcare la dinamica degli amici più stretti arrivata sul Instagram nel 2018. Ricordiamo infatti che questa permette di condividere con una cerchia più ristrette di persone le proprie Storie. Tuttavia la novità di Instagram si rivolge all’intero feed, andando ad ampliare il concetto già ampiamente usato dagli utenti nelle Storie. Sembra quindi che gli utenti potranno avere accesso a un processo di gestione e selezione dei cosiddetti Preferiti, che avranno un posto d’onore nel feed.

Come ogni volta, restiamo in attesa di una conferma da parte di Instagram, dato che al momento questa funzione rimane protagonista solamente di un rumor. Non appena avremo informazioni in merito, ed eventuali update sul rollout della feature, vi aggiorneremo. Nel frattempo su Instagram sono arrivati i pronomi in bio per tutti, e sembra che l’app voglia dire addio allo swipe up.

