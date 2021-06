Una novità che potrebbe non piacere molto agli utenti è in arrivo sul social più amato. Instagram ha annunciato che presto la sezione Reels accoglierà uno spazio più ampio dedicato alle pubblicità. Gli annunci quindi occuperanno un maggiore spazio sul social fotografico, andando ad inserirsi in una porzione per ora intoccata dell’app.

Instagram ha quindi deciso di ampliare le zone riservate alla pubblicità tra i suoi Reels. Lo ha svelato proprio la piattaforma, anticipando che questi contenuti video saranno protagonisti della novità in arrivo. L’azienda ha deciso infatti di investire su questa tipologia di video, ovvero quelli in formato verticale che ricordano abbastanza TikTok, perché sta velocemente spopolando tra gli utenti.

Come funzionano le pubblicità nei Reels di Instagram? Le nuove inserzioni si andranno a inserire nella sezione dedicata i Reels, e appariranno tra un video e l’altro. Ogni video avrà sempre una durata massima di 30 secondi, con riproduzione in loop, fin quando gli utenti non scorreranno al contenuto successivo. Con le pubblicità si potrà anche interagire, commentando o lasciando un like. Qualora gli annunci non siano di gradimento, si potranno evitare scorrendo sul touch screen verso l’alto.

Questi contenuti si potranno riconoscere dagli altri grazie al tag con la scritta “sponsorizzato” situato sotto il nome dell’account che ha creato l’annuncio su Instagram. Già ad aprile il social aveva iniziato a testare in Australia, Brasile, India e anche in Europa, in Germania.

Le pubblicità su Instagram sono ormai da tempo presenti anche nelle Storie e in mezzo al Feed della Home, ma ora sono in arrivo anche nei Reels. Un altro passo verso il mondo delle vendite è stato quando il social ha deciso di dare maggiore spessore al pulsante dedicato allo shopping, che ha messo in ombra invece quello per postare contenuti.

A meno di un anno dal debutto dei Reels su Instagram, non è chiaro quale sia stato il loro successo, ma sembra che l’azienda abbia deciso di investirci, inserendo la pubblicità. Si tratta sicuramente di un contenuto in via di espansione, che sta coinvolgendo sempre più creator.

