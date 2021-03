Instagram è al lavoro per aggiungere una funzione che permetta agli utenti di salvare le Storie come bozze: ecco come funzionerebbe

Ancora novità in campo Instagram, dato che il social media sta testando una funzione per la sua sezione Storie. Nel corso degli anni sono state tante le aggiunte a questo strumento così usato dagli utenti, come le GIF, la musica, gli sticker e tanto altro. Ma ora l’azienda sta pensando di aiutare la sua utenza con una funzionalità inedita per le Storie ma già presente per i post. Infatti, se si vuole creare delle Storie su Instagram ma pubblicarle solo in un secondo momento, ci sarà la possibilità di renderle una bozza e tornarci sopra più tardi.

Non si tratta del bottone Salva che permette di aggiungere alla propria galleria la Storia creata, bensì di uno strumento che lascia in sospeso, all’interno dell’app stessa, la creazione. Si potranno quindi inserire sticker, menzioni, musica, gif e tanto altro. Il tutto senza perdere le proprie Storie che rimarranno in bozze su Instagram, per essere pubblicate successivamente.

A riportare la notizia è stato Adam Mosseri, CEO di Instagram, su Twitter. Tuttavia Alessandro Paluzzi, noto leaker, ha pubblicato qualche screenshot della funzione, e le ha condivise sempre su Twitter. Come funziona mettere le Storie Instagram nelle bozze? Il procedimento sembra abbastanza intuitivo, infatti quando si crea una Storia, basterà cliccare su Salva Bozza, affianco a Cancella, per salvare il progetto. Nell’app quindi ci sarà una sezione dedicata alle bozze delle Storie, simile a quella già presente per i post. Dal menù delle Storie si potrà quindi accedervi e pubblicare il contenuto in un secondo momento.

Let's take a look at the upcoming Story Draft feature in #Instagram 👀 https://t.co/kA3DeWIIXm pic.twitter.com/CT8ORvIn5R — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 23, 2021

Anche se la maggior parte delle persone usa le proprie Storie per condividere rapidamente immagini, l’utilizzo delle storie è cresciuto in modo significativo come strumento per la condivisione di contenuti un più elaborati. Spesso infatti, in particolare chi lavora con Instagram, crea contenuti sempre più studiati e ricchi di feature incluse nell’app. Per queste persone, la gestione delle bozze delle Storie Instagram direttamente dall’app sarebbe davvero conveniente. Non sappiamo quando arriverà agli utenti questa novità, ma sarà una questione di tempo prima che sia disponibile.

