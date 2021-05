Su Instagram sono in arrivo i sottotitoli in tempo reale nelle Storie, grazie al riconoscimento vocale automatico: ecco come funzionano

Instagram ha deciso di fare un passo verso l’accessibilità del suo social, testando una nuova funzione che potrebbe aiutare molti utenti. Sono sempre di più infatti gli accorgimenti che le applicazioni stanno cercando di avere nei confronti di determinate persone che hanno più difficoltà a utilizzare i loro strumenti. In ultima battuta, Instagram, come ha scoperto l’esperto Matt Navarra, sta testando i sottotitoli in tempo reale nelle Storie. Questa funzione è in fase di testing, sfruttando il riconoscimento vocale automatico, che sarà accessibile attraverso uno sticker nelle Storie.

Non solo accessibilità per i non udenti, ma anche una strizzata d’occhio a tutti quegli utenti che preferiscono navigare senza attivare l’audio. Infatti è una pratica particolarmente diffusa, tant’è che diversi creator sull’app già da tempo scrivevano a mano i sottotitoli alle proprie Storie su Instagram. Questo perché sono tante le persone che non attivano l’audio. La novità di Instagram quindi potrebbe giungere in aiuto di molti utenti che sul social lavorano. Inoltre potrebbe velocizzare anche la loro attività con i sottotitoli automatici.

Come funzionano i sottotitoli in automatico su Instagram

Matt Navarra ha avuto accesso in anteprima alla funzione, e ha postato una clip di come funzionano i sottotitoli automatici su Instagram. Dal suo video si evince che il riconoscimento vocale automatico si potrà attivare grazie a uno sticker delle Storie. Questo, in lingua inglese, appare sotto il nome CC Captions, e basterà cliccarlo per attivare la registrazione della voce. Così Instagram potrà trascrivere in automatico ciò che viene detto attraverso il microfono dello smartphone.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories



You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3 — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 9, 2021

Per quanto riguarda la visualizzazione, le parole dette dagli utenti scorreranno sullo schermo, in modo simile allo stile dei testi dell’adesivo Musica. Come ogni funzione su Instagram, si potranno poi personalizzare i sottotitoli su Instagram. Si potrà scegliere il colore e lo stile del font.

Non è chiaro quando i sottotitoli in automatico arriveranno su Instagram.

