Instagram sta ufficialmente testando i like alle Storie: ecco come funzionano i nuovi mi piace che stanno arrivando sugli account

Sono in arrivo i Like alle Storie su Instagram

Instagram sta ufficialmente testando i like alle Storie! Infatti diversi utenti stanno ricevendo la notifica di questa nuova funzione, che permette di mettere Mi Piace alle Storie altrui. Ma ecco come funziona.

Al momento si può rispondere a una storia con una rapida emoji, che viene quindi inviata al creatore tramite DM, inoltre si può mandare un messaggio di risposta. Infatti un pulsante Mi piace potrebbe aggiungere una novità all’app e, a quanto pare, ormai sempre più utenti hanno a disposizione questa funzione.

Il nuovo pulsante Mi piace per le storie apparirà accanto al campo del messaggio nella parte inferiore delle storie. Ciò significherebbe che l’attuale opzione di inoltro delle storie, indicata dall’icona dell’aereo di carta, verrebbe invece spostata nel menu delle funzioni. Inoltre il pulsante del cuore è cliccabile ripetute volte!

https://twitter.com/alex193a/status/1429889730079072266

Come ricorderete, nel 2019 Instagram ha rimosso il conteggio dei Mi piace pubblici sui post dei feed, prima di consentire finalmente agli utenti di scegliere se visualizzarlo o meno. Questo cambiamento è stato fatto da Instagram per ridurre la pressione sugli utenti che creano contenuti sull’app.

La differenza principale tra questi due tipi di like è che quelli alle Storie non sarebbero pubblici. Infatti sarebbero solo visibili da chi lo ha inviato e il creator. Inoltre Instagram specifica che si tratta di un modo per aggiungere reazioni alle storie senza dover inviare un direct.

La funzione dei like alle Storie su Instagram è in fase di test almeno da agosto 2021 e ora è arrivata su diversi account! Voi avete già questa novità?

PCProfessionale © riproduzione riservata.