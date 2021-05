Su Instagram tornano i like pubblici ai post: come nascondere oggi il numero dei mi piace dei propri post o di un singolo contenuto condiviso

Potreste aver notato che da qualche mese Instagram ha svelato di voler mostrare nuovamente la conta pubblica dei like alle foto degli utenti. Infatti il 26 maggio il social ha annunciato che sia su Instagram e Facebook gli utenti avranno la possibilità scegliere se nascondere i conteggi dei like al pubblico, in modo che ognuno possa decidere cosa funziona per sé. Ma ora come nascondere il numero dei like pubblici?

Inizialmente Instagram, sin dal luglio 2019, aveva testato l’occultamento dei conteggi per capire se la scelta potesse alleggerire l’esperienza delle persone su Instagram. Tuttavia l’esperimento si è rivelato non del tutto soddisfacente, dato che persone ed esperti suggerivano che non vedere i conteggi simili era vantaggioso per alcuni ma fastidioso per altri. In particolare perché le persone usano i like su Instagram per avere un’idea di ciò che è di tendenza o popolare. Per questo, a partire da maggio 2021, Instagram offre la possibilità di scegliere.

Instagram sta cercando altri modi per dare alle persone il controllo sulla propria esperienza. Per questo ha annunciato nuovi strumenti che possano consentire alle persone di controllare ciò che vedono e condividono sul feed.

Come nascondere i like su Instagram oggi

Nascondere i conteggi dei mi piace su tutti i post del feed

A partire dal 26 maggio, su Instagram si apre la possibilità di nascondere i conteggi dei like su tutti i post del feed, a discrezione di ogni utente. Gli iscritti al social potranno nascondere la conta dei Mi piace sui propri post, in modo che gli altri non possano vedere quanti se ne sono ottenuti.

Si possono nascondere il numero dei like sui post Instagram visitando la nuova sezione Post in Impostazioni. Per raggiungerla basterà accedere al profilo tramite l’icona presente in basso a destra, cliccare sulle tre linee orizzontali presenti in alto a destra e selezionare Impostazioni. Successivamente si dovrà selezionare Privacy, e poi Post, dove basterà attivare il toggle per disattivare il conteggio pubblico al numero dei like sui propri post.

Come nascondere i like a un solo post

Nascondere conta like singolo post

Ora è possibile anche disattivare il counter solo per un solo post a scelta. Infatti, come spiega Instagram, per farlo basterà cliccare nuovamente sui tre puntini presenti alla destra del proprio username sopra il post condiviso. Poi, dal menù contestuale, si dovrà fare tap su “Disattiva il conteggio dei like”. Così facendo la conta dei like su Instagram sarà disattivata solo alla foto o al video condiviso.

