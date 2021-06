Con iOS 15 si potranno rimuovere persone indesiderate dalle foto dei Ricordi, selezionando l'opzione Feature This Person Less

Nel corso del WWDC 2021, Apple ha annunciato le novità in arrivo con iOS 15. L’aggiornamento introdurrà tante funzioni inedite, anche per quanto riguarda la sezione Foto e quella Ricordi. Basti pensare che, grazie ad Apple Music, si potranno creare video a ritmo di musica. Ma Apple ha deciso, con iOS 15, di permettere di rimuovere persone indesiderate dalle foto ricordo.

Quante volte abbiamo riguardato foto vecchie che ci hanno richiamato bellissimi ricordi. Tuttavia questi sono stati rovinati però dalla presenza nello scatto di qualcuno con il quale non abbiamo più rapporti? Che si tratti di un ex fidanzato, un ex amico o qualcuno con il quale non siamo mai andati d’accordo, iOS 15 ha la soluzione. Infatti sembra che, secondo quanto riportato da MacRumors, che Apple abbia inserito nei Ricordi la funzione Feature This Person Less, ovvero rimuovi questa persona. Se selezionata, grazie a un algoritmo interno a iOS 15, si potranno infatti vedere meno spesso, nei Ricordi, foto con persone indesiderate.

Già con iOS 14, nella schermata Per Te figurava l’opzione Suggerisci meno ricordi come questi, o la possibilità di rimuovere del tutto una foto tra quelle proposte. Ora Apple, tuttavia, vuole potenziare il suo sistema sistema, conscio dei feedback ricevuti dagli utenti, che negli anni hanno segnalato Ricordi tra le loro Foto con persone indesiderate. Numerosi utenti Apple hanno infatti fatto sapere all’azienda che hanno dovuto rivivere spiacevoli momenti riguardando i Ricordi, perché il proprio device proponeva scatti con persone del proprio passato. Con iOS 15 si potrà dire addio alle Foto con persone spiacevoli.

In ogni caso, oltre alla Feature This Person Less, iOS 15 include svariate novità attesissime. L’arrivo dell’aggiornamento di sistema dovrebbe coincidere con l’autunno del 2021, presumibilmente a settembre. Non appena l’update sarà pubblico sapremo con certezza se l’opzione per rimuovere le persone indesiderate dai ricordi delle foto sarà presente.

