iOS 15: uscita, cosa cambia, novità FaceTime, iMessage, Maps e Wallet

iOS 15 è in arrivo! Lo annuncia Craig Federighi durante l’evento Apple WWDC 2021. Si tratta di una novità che gli esperti di Apple sapevano sarebbe stata svelata proprio in concomitanza del keynote dell’azienda. Tra le principali novità dell’aggiornamento del sistema operativo troviamo funzioni legate a FaceTime e ai sistemi di messaggistica.

iOS 15 novità FaceTime e SharePlay

FaceTime

Su FaceTime arriva Spatial Audio, per perfezionare le conversazioni e renderle il più possibile face-to-face“. Il microfono del proprio dispositivo Apple potrà infatti isolare la voce durante le chiamate. I video potranno essere visualizzati in Grid View e in Portrait Mode con o sfondo sfocato. Tra le novità arriva anche FaceTime Links, per generare un link per una videochiamata da condividere subito con gli amici, anche se hanno dispositivi Android e Windows, solo via web.

iOS 15 accoglie anche SharePlay, una nuova modalità per condividere musica via Apple Music, ma anche film, serie TV e lo stesso schermo per condividere un momento con le persone care. Non manca la funzione Picture-in-Picture per guardare il video e contemporaneamente il viso di chi è collegato su FaceTime. Apple collaborerà con piattaforme come Disney+, HBO Max, TikTok, NBA, Twitch, ma non con Netflix.

Notifiche su iOS 15 Messaggi e Focus

Focus

Per quanto riguarda i Messaggi, iOS 15 include un nuovo modo per condividere i media dal nome Shared with You. Con questo aggiornamento si possono inviare e ricevere collegamenti ad Apple News, Music, Foto, Safari, Podcast e Apple TV.

Con iOS 15 debutta un nuovo sistema di notifiche, ovvero il Notification Summary. Grazie a Focus si potranno applicare etichette per determinare se siamo o meno disponibili a conversare. Si tratta di un modo per aggiornare il proprio profilo, grazie a iOS 15. Tra le scelte sono incluse “non disturbare”, “personale”, “lavoro” e “sleep”. Se si seleziona un determinato stato, si potrà determinare quali notifiche ricevere. Tra le opzioni solo le principali, nessuna, o tutte. Con “non disturbare”, i membri della chat di gruppo su iMessage vedranno che lo status è impostato su “notifiche silenziate con Focus“.

Focus si può impostare dalla schermata Home ed è personalizzabile in base alla posizione e l’ora del giorno.

Altre novità: Foto, Wallet e Maps

Live Text

Per le Foto, è stata introdotto il sistema “Live Text” per consentire agli utenti di evidenziare e selezionare il testo presente nelle immagini. Lo si potrà anche copiare e incollare dove si desidera. Inoltre iOS 15 implementa Spotlight, per la ricerca delle fotografie. Si potrà infatti cercare per persone, scene, elementi, posizione e anche in base al testo presente nelle foto. La funzione Ricordi dell’app Foto con iOS 15 integrerà anche Apple Music, per dare vita, con la musica ai propri ricordi.

Apple Wallet, potrà poi supportare le Carte d’Identità e le Patenti, con iOS 15 basterà infatti scannerizzarle con la fotocamera e aggiungerle Wallet.

Wallet

Novità anche per l’app Maps, che introduce la modalità notturna per le città di notte. Inoltre sono presenti dettagli per le strade e i semafori, ma anche per le corsie degli autobus. Novità anche per la navigazione a piedi, che permetterà una migliore geolocalizzazione, grazie all’AR. Le nuove mappe arriveranno in Italia entro fine anno.

