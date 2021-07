Apple Magsafe Battery Pack: in Italia arriva il power bank wireless

Apple ha annunciato i nuovi Magsafe Battery Pack: dei power bank wireless compatibili con tutti i dispositivi del gruppo di iPhone 12. Ecco cosa sono, prezzi e dettagli

Cos’è Apple Magsafe Battery Pack

Sono trascorsi nove mesi dalla presentazione di iPhone 12, e ora Apple ha annunciato un nuovo accessorio compatibile con tutti i dispositivi della famiglia. Si tratta di Apple MagSafe Battery Pack, un power bank wireless che potrà ricaricare comodamente device quali: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Come funziona il battery pack MagSafe? L’oggetto si attacca magneticamente al retro degli iPhone di ultima generazione, per ricaricarlo senza fili. Chiaramente il dispositivo stesso, prima dell’utilizzo, dovrà a sua volta essere ricaricato. Infatti sarà sufficiente collegarlo alla rete elettrica tramite grazie ai classici cavi Lightning. Apple consiglia di utilizzare una caricabatterie da 20W per una ricarica rapida e sicura. Se collegato il MagSafe al dispositivo e poi alla rete elettrica, si ricaricheranno sia l’iPhone che il power bank.

Compatibilità e funzioni

La compatibilità viene quindi garantita per i dispositivi Apple aggiornati con iOS 14.7 o superiore. I device segnaleranno inoltre lo stato di attività del MagSafe Battery Pack, grazie al widget Batteria e alla schermata di blocco. La capacità totale del power bank è di 1460mAh, anche se non è chiara la sua durata in autonomia. Presto Apple chiarirà questo punto, per specificare le capacità di tenuta in termini orari del dispositivo di ricarica. Sembra che Apple riesca a ricaricare circa il 70-75% della batteria di un iPhone 12.

Prezzo di Apple MagSafe Battery Pack

Quanto costa il nuovo Apple MagSafe Battery Pack? Questo accessorio per iPhone è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale italiano al prezzo di 109,00 euro. Al momento, per la consegna, i tempi previsti sono di circa 5-7 giorni. Chi fosse interessato all’oggetto può quindi ordinarlo, e aspettare solo qualche giorno prima di riceverlo comodamente a casa.

