Nel corso della serata del 13 luglio, Apple ha rilasciato la release candidate del nuovo aggiornamento iOS 14.7. Nelle prossime ore poi dovrebbe seguirlo a ruota anche lancio pubblico, come succede solitamente. Scopriamo insieme quali sono le novità e le nuove funzioni in arrivo con l’update.

Apple ha chiarito che tra le novità di iOS 14.7 sarà implemento il supporto al nuovo MagSafe Battery Pack, lanciato a sorpresa nella giornata di ieri. Inoltre sarà concesso di aggiungere limiti di spesa condivisi per la funzione Apple Card Family, che al momento non è ancora accessibile in Italia.

Invece in l’Italia, con iOS 14.7, arriva la funzione che fornisce informazioni sulla qualità dell’aria sia nell’app del Meteo che nelle Mappe. Ma leggiamo subito il changelog ufficiale di Apple, che ha chiarito tutte le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento di sistema. Ci saranno dei miglioramenti e alcuni bug fixes, in particolare per gli iPhone.

MagSafe Battery Pack‌ supporto per iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max;

Apple Card‌ Family aggiunge l’opzione per combinare i limiti di credito e condividere un account in comproprietà con un utente ‌Apple Card‌ esistente;

L’app Home aggiunge la possibilità di gestire i timer su ‌HomePod‌;

Le informazioni sulla qualità dell’aria sono ora disponibili in Meteo e mappe per Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Corea del Sud e Spagna;

La libreria di podcast ti consente di scegliere di vedere tutti gli spettacoli o solo gli spettacoli seguiti;

Opzione del menu Condividi playlist mancante in Apple Music;

La riproduzione audio lossless Dolby Atmos e ‌Apple Music‌ potrebbe interrompersi inaspettatamente;

Il messaggio di servizio della batteria che potrebbe essere scomparso dopo il riavvio su alcuni modelli di iPhone 11 è stato ripristinato;

I display braille potrebbero mostrare informazioni non valide durante la composizione dei messaggi di posta.

Quindi iOS 14.7 risolve il bug del Wi-Fi che spesso porta alla disattivazione della connessione, e porta con sé molte altre novità.

