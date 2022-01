Presto si potranno sbloccare gli iPhone anche con la mascherina

Il protrarsi della pandemia ha reso sempre più necessario l’uso della mascherina, anche all’aperto. Infatti in diversi paesi del mondo è obbligatorio indossarla anche in luoghi aperti, per tutelare la popolazione e ridurre al minimo i contagi. Per questo motivo Apple ha deciso di implementare la sua funzione Face ID con iOS 15.4, che permetterà di sbloccare gli iPhone anche con la mascherina addosso.

L’aggiornamento del sistema operativo di Apple è attualmente in versione beta, ed è proprio da cui che Brandon Butch e MacRumors hanno individuato la novità. Secondo quanto scoperto è in arrivo la funzione per lo sblocco dei dispositivi Apple anche con la mascherina.

Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

Apple infatti da tempo sta lavorando a questa funzione, il cui lancio era però stata ritardato, nella speranza che la situazione migliorasse. Infatti l’azienda aveva già iniziato a pensare alla sicurezza dei suoi utenti, inserendo aggiornamenti volti ad aiutarli durante questi tempi duri. Con iOS 13.5 si era iniziata a rivelare la presenza della mascherina, facendo in modo che gli smartphone richiedessero più rapidamente il passcode invece dello sblocco schermo con Face ID. Grazie a iOS 14.5 Apple ha poi introdotto lo sblocco del telefono con un Apple Watch indossato e abbinato al proprio dispositivo. Questo strumento infatti permette di sbloccare lo smartphone senza il riconoscimento facciale o la password numerica.

In ogni caso Apple ha già precisato che l’autenticazione di chi indossa la mascherina sarà meno precisa di quella classica. Infatti per poter sbloccare iPhone con il dispositivo di protezione indosso, il device utilizza i segni distintivi intorno agli occhi.

iOS 15.4 arriverà ad aggiornare tutti i dispositivi fino a iPhone 6S, ma sembra che il Face ID con mascherina sarà funzionante solo sui modelli 12 e 13. Questo è quello che ci rivela la versione beta, il cui rollout dovrebbe arrivare prossimamente, forse in primavera.

