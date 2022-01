Come si sblocca iPhone con la mascherina? Ecco il procedimento con Apple Watch per accedere al proprio telefono se la si indossa.

Apple Watch per sbloccare iPhone con la mascherina

Per via del COVID-19 ormai le mascherine sono diventate un’abitudine, e per chi usa un iPhone è sempre più difficile sbloccarlo quando si indossano. Per proteggere gli altri e noi stessi infatti spesso sia nei luoghi al chiuso che all’aperto è necessario portarla, coprendo naso e bocca, e quindi bloccando il riconoscimento biometrico di iOS. Ma esiste un modo per sbloccare iPhone anche con la mascherina: ecco come.

Apple offre questa possibilità al possesso solo a chi possiede un iPhone con Face ID e quindi successivo a iPhone X, aggiornato a iOS 14.5 o successivi, ma serve anche un secondo device. Stiamo parlando di un Apple Watch Series 3 o successivo, con watchOS 7.4 o un sistema più recente. Inoltre l’Apple Watch e l’iPhone da sbloccare devono essere accoppiati, e il rilevamento polso deve essere attivo. Inoltre su entrambi i dispositivi il Wi-Fi e il Bluetooth devono essere abilitati.

Come sbloccare iPhone con la mascherina

Dopo aver verificato tutti questi dettagli, si potrà iniziare il procedimento che permetterà di sbloccare l’iPhone con la mascherina. Il primo passaggio è quello di aprire l’app Impostazioni dell’iPhone e recarsi alla voce Face ID e codice. La sezione contiene dati sensibili sulla sicurezza dello smartphone e per questo è necessario il codice numerico con il quale si sblocca solitamente l’iPhone.

Ora, scorrendo verso il basso, si dovrà cliccare Sblocca con Apple Watch. A questo punto basta cliccare sul selettore corrispondente all’Apple Watch scelto, che permetterà di sbloccare l’iPhone con la mascherina.

“Utilizza la connessione sicura ad Apple Watch per le richieste di Siri o per sbloccare iPhone quando una copertura parziale, ad esempio una mascherina, impedisce a Face ID di riconoscere il tuo volto. Apple Watch deve essere protetto da un codice, sbloccato e indossato al polso nelle vicinanze”. Così Apple descrive questa funzionalità.

Dopo aver abilitato Sblocca con Apple Watch, si potrà indossare una mascherina e sbloccare, senza rimuoverla, il proprio iPhone, purché si abbia indosso Apple Watch. Infatti il telefono, rilevando qualcosa che impedisce di verificare il volto della persona, comunicherà con il Watch per autorizzare lo sblocco. Dopodiché questo vibrerà confermando l’accesso.

