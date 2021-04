iPad Pro con Apple M1: caratteristiche, uscita e prezzo

Durante l’evento Apple di aprile 2021, l’azienda ha annunciato il nuovo iPad Pro con il chip M1, lo stesso dei più recenti MacBook. Ma ecco tutte le news su uscita, prezzo e caratteristiche.

Indice dei contenuti Uscita

Caratteristiche

Video

Prezzo

iPad Pro quando esce?

Prima di parlare in dettaglio del nuovo iPad Pro, cerchiamo di capire quando esce. Il periodo di uscita di questo prodotto è già stato infatti annunciato da Apple. I preordini partiranno dal 30 aprile, ma l’uscita effettiva è fissata per la seconda metà di maggio.

iPad Pro caratteristiche

Apple ha annunciato che il device si dividerà in due formati, 11″ e 12,9″, entrambi disponibili nelle colorazioni argento e grigio siderale, sia in versione solo WiFi, che in quella WiFi+Cellular.

Tra le principali novità in campo specifiche tecniche, il device sfrutta uno schermo Liquid Retina XDR per il modello da 12,9″ con caratteristiche del Display XDR con tecnologia mini-LED. La memoria del dispositivo inoltre arriva fino a 2TB.

Nel comparto connettività di iPad Pro sono inclusi Thunderbolt e USB 4, oltre al 5G (solo negli USA grazie alle mmWave) e alla eSIM . Per quanto riguarda la fotocamera anteriore il nuovo sensore è da 12MP con un’ottica grandangolare. Questo avrà una nuova, ovvero Center Stage. Come funziona? Grazie a determinati algoritmi di intelligenza artificiale il device sempre l’inquadratura sul soggetto durante le video chiamate. Per quanto riguarda il modulo posteriore sono inclusi un doppio obiettivo e uno scanner LiDAR.

Il cuore è un SoC M1 con CPU octa-core. La memoria RAM è fino a 16GB, nei modelli con 1TB o 2TB di memoria.

iPad Pro include una tecnologia mini-LED per migliorare luminosità e contrasto. Il formato da 12,9″ ha particolari caratteristiche dello schermo, tra cui: risoluzione di 2732×2048; 5,6 milioni di pixel, ampia gamma cromatica P3, tecnologia True Tone, luminosità di picco 1600 nit.

Video

iPad Pro prezzo

iPad Pro quanto costa? Le due varianti con schermo da 11″ e da 12,9″ hanno prezzi a partire da 899 euro e da 1.219 euro.

