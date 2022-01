iOS 15.4: uscita, emoji, novità e sblocco con mascherina

Apple è pronta a lanciare iOS 15.4. News su quando esce l’aggiornamento, novità come le emoji e lo sblocco con mascherina.

iOS 15.4 uscita

Il nuovo aggiornamento di sistema Apple è in arrivo! Quando esce iOS 15.4? La data di uscita di questo update non è ancora stata annunciata, al momento. Tuttavia, secondo Emojipedia, il debutto delle nuove emoji è previsto per la primavera 2022, per l’emisfero settentrionale, tra marzo e aprile. Non è da escludere quindi che il rollout dell’aggiornamento arrivi poco prima o in concomitanza con le nuove faccine.

iOS 15.4 emoji

Alcune delle emoji

Saranno 37 le nuove emoji in arrivo con iOS 15.4. L’uomo in gravidanza, il viso che si scioglie, il cuore coreano, la persona con corona, un troll, la batteria scarica, i raggi X sono solamente alcuni degli esempi di emoticon che arriveranno.

Oltre alle 37 nuove faccine arriveranno anche 75 varianti di tonalità della pelle, per un totale di 112 faccine.

iOS 15.4 sblocco con mascherina

La funzione per sbloccare iPhone con la mascherina

Come si evince dalla versione beta di iOS 15.4, gli utenti Apple potranno finalmente sbloccare i propri iPhone anche indossando la mascherina. Si tratta di una novità che andrà a discapito della sicurezza stessa del dispositivo, ma che permetterà di usare Face ID anche con indosso la protezione.

iOS 15.4 arriverà ad aggiornare tutti i dispositivi fino a iPhone 6S, ma sembra che il Face ID con mascherina sarà funzionante solo sui modelli 12 e 13.

Altre novità

Oltre a iOS 15.4, arriveranno anche gli aggiornamenti iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3, che permetteranno l’uso della funzione Controllo universale. Questo strumento consente il controllo di più Mac e iPad con un unico mouse e tastiera. Se per esempio si hanno un MacBook e un ‌iPad‌ vicini, il trackpad e la tastiera possono essere utilizzati direttamente sul dispositivo mobile.

Tra le novità di iOS 15.4 Apple ha attivato anche in Europa la possibilità di aggiungere un certificato vaccinale direttamente in Wallet e anche nell’app Salute.

Inoltre sarà anche possibile impostare un dominio email personalizzato su iCloud Mail. Questa funzione di iCloud+ sarà disponibile direttamente su iPhone, senza chiedere il collegamento al sito web. Con l’aggiornamento si potranno anche aggiungere delle note nelle password del portachiavi iCloud.

Rimaniamo infine in attesa di scoprire cosa aspetterà gli utenti iOS, quando l’aggiornamento sarà disponibile a tutti.

