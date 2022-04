iOS 16: quando esce, iPhone compatibili e novità

Apple annuncerà iOS 16 al WWDC 2022, presentando tutte le nuove funzionalità in arrivo su iPhone. Cosa sappiamo su dispositivi supportati, design, quando esce e funzioni.

iOS 16 quando esce

Come già detto, Apple annuncerà iOS 16 al WWDC 2022. Manca ancora la conferma ufficiale, ma l’azienda è solita sfruttare la Worldwide Developer Conference come palco dove svelare novità legate ai propri sistemi operativi agli sviluppatori. Infatti grazie a questo evento, le varie realtà possono mettersi al lavoro sulle app in vista dell’uscita del nuovo aggiornamento.

Non sappiamo quando esce iOS 16, ma il giorno in cui con molta probabilità sarà annunciato è il 6 giugno 2022, durante il quale si terrà il keynote di Apple. L’evento WWDC 2022 durerà poi fino al 10 giugno. Nei mesi successivi arriveranno poi le beta pubbliche, fino alla versione definitiva del sistema operativo. Lo vedremo debuttare prima del 2023? Non è dato saperlo.

iPhone compatibili iOS 16

Lo scorso anno Apple ha annunciato che iOS 15 avrebbe funzionato su tutti i dispositivi che avevano avuto accesso a iOS 14. Tuttavia con iOS 15 non è sembra che succederà la stessa cosa.

Secondo i primi rumor pare iOS 16 potrebbe cessare il supporto, quindi non essere più compatibile, a iPhone 6s, iPhone 6s Plus e al primo iPhone SE, del 2016.

Novità e funzioni

Pare che iOS 16 non complicherà la vita agli utenti, in quanto il suo design rimarrà pressoché lo stesso, con l’aggiunta di qualche nuovo widget. Per quanto riguarda le novità in arrivo, diversi analista hanno segnalato possibili funzionalità, che non sono ancora state confermate.

Secondo alcune fonti ci sarà un cambiamento al sistema delle notifiche, implementando la Focus Mode. Anche in campo Salute e Fitness+, le app potrebbero subire un aggiornamento, volto proprio a rendere migliore l’esperienza degli utenti che usano il sistema operativo di Apple.

Non sembra invece che Apple annuncerà niente riguardo un suo possibile visore VR, almeno durante il WWDC 2022. Tuttavia è probabile che iOS 16 includa anche una funzione legata a questo inedito strumento.

