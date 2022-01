Apple annuncia un bug che colpisce gli iPhone 13 con una schermata rosa che blocca lo smartphone: ecco come risolverlo e cosa sta succedendo

Il bug dello schermo rosa su iPhone 13

Da tutto il mondo arrivano segnalazioni in merito a un bug di iOS che colpisce iPhone 13: lo schermo si colora interamente di rosa! Ma cosa sta succedendo e come si risolve il problema?

Secondo alcuni possessori di iPhone 13, il loro dispositivo è stato colpito da un fastidioso bug che blocca il display in azioni piuttosto quotidiane. Infatti alcuni hanno segnalato che, ad esempio aprendo la fotocamera, appare una schermata color rosa acceso, che rimane bloccata e modifica l’intera esperienza sullo smartphone. Al momento il bug è facile da risolvere, in quanto basta riavviare lo smartphone, ma comunque Apple ha deciso di parlare dell’accaduto.

Infatti l’azienda ha parlato della questione in un comunicato pubblico. Il bug del pink screen, che blocca gli iPhone 13, è causato da un malfunzionamento del software. Nonostante alcuni iniziali riport parlassero di un difetto delle schede madri, la questione è da accantonare, non è questo il caso, per fortuna. Apple ha inoltre annunciato che sta lavorando a una patch che dovrebbe risolvere il bug.

La tonalità di rosa di cui si tingono gli schermi di iPhone 13 corrisponde alla #FF00F, con intensità massima sui subpixel rossi e blu, con quelli verdi spenti.

Arrivano dalla Cina la maggior parte di segnalazioni, e qui Apple ha consigliato agli utenti di scaricare iOS 15.3 Beta, pubblicando un post al riguardo sul social Weibo. Già la build che ha debuttato nel corso della settimana passata dovrebbe contrastare l’arrivo della schermata rosa.

A voi si è presentato questo bug? Alcuni utenti hanno segnalato lo stesso problema anche su iPhone 12 e Macbook di ultima generazione e non solo su iPhone 13.

