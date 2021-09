iPhone 13 Pro: uscita, prezzo, novità e caratteristiche

Apple presenta iPhone 13 Pro e Pro Max: tutte le news su uscita, colori, prezzo, caratteristiche e le novità della nuova serie di smartphone.

iPhone 13 Pro uscita

Finalmente il giorno è arrivato! Il 14 settembre ha presentato dei nuovi dispositivi, in occasione dell’evento California Streaming. Proprio durante questo Apple Event è stato annunciato iPhone 13, e anche la sua versione Pro e Pro Max. Sappiamo già quando esce? La data di uscita è stata fissata al 24 settembre 2021, anche se gli smartphone sono già disponibili al pre-order. Sono disponibili quattro diversi modelli con 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione.

iPhone 13 Pro prezzo

Cosa sappiamo invece del prezzo di iPhone 13 Pro e Pro Max? Il prezzo di partenza è di 999 dollari per la sua versione Pro, mentre la versione base sarà venduta a partire da 1099 dollari per la Pro Max. La memoria parte ora da una base di XX fino a 1TB, per gli altri due device della linea.

Novità e caratteristiche

L’iPhone 13 Pro ha un display da 6,1 pollici mentre il Pro Max ha un display da 6,7 ​​pollici. Ma ecco cosa cambia se si decide di acquistare la versione Pro invece del 13. Il design è leggermente diverso in quanto i modelli Pro hanno cinturini in acciaio inossidabile lucido attorno alla custodia del telefono. Ci sono anche tre anelli in acciaio inox attorno ai tre sensori della fotocamera. Il retro del dispositivo è in vetro opaco.

Inoltre il top di gamma include tre diversi sensori della fotocamera sul retro di iPhone 13 Pro e Pro Max, invece di due. Oltre alla fotocamera ultra wide e wide camera, è presenta una terza fotocamera 3x. Per la prima volta, puoi utilizzare la modalità notturna con tutte e tre le fotocamere. In questo modo non ci si dovrà ricordare quale fotocamera dà il miglior risultato.

L’iPhone 13 Pro e Pro Max sono dotati di un display Pro Motion con gamma di colori P3. Se si ha necessità, il display dell’iPhone può funzionare a 120Hz. Se si sta guardando un film, l’iPhone può utilizzare un framerate inferiore per risparmiare la durata della batteria. Poiché l’iPhone 13 Max è lo smartphone top della gamma, ha una maggiore durata della batteria. Apple promette una batteria che dura 2,5 ore in più per l’iPhone 13 Pro Max rispetto alla controparte della serie 12.

Come le entry level, anche i modelli Pro sono dotati del chip A15 Bionic di Apple. Per quanto riguarda i colori iPhone 13 Pro e Pro Max sono disponibili in Sierra Blue, Silver, Gold e Graphite.

