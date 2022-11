L’alternativa a Twitter Hive raggiunge 1 milione di utenti

Hive supera il milione di utenti

Sulla scia dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, gli utenti sono fuggiti verso altre app social come la piattaforma di microblogging open source Mastodon e comunità come CounterSocial. Ora, un’altra app social chiamata Hive sta registrando un aumento delle iscrizioni in risposta. L’app oggi è arrivata a 1 milione di utenti.

Fondato nel 2019 dall’allora 22enne Kassandra Pop, Hive non è un clone diretto di Twitter. Invece, l’app social incentrata sulla Generazione Z è stata descritta in un profilo di Teen Vogue come una combinazione di social network, come Instagram, Twitter e persino MySpace. Infatti esiste una funzione che consente agli utenti di Hive di aggiungere musica a i loro profili.

Oltre al feed principale, gli utenti di Hive possono esplorare i propri interessi in una vasta gamma di comunità tematiche. Qui, gli utenti possono mettere mi piace, commentare e ripubblicare i contenuti condivisi, in modo simile ad altri social network.

Tuttavia, a differenza della maggior parte dei social network, Hive evita gli algoritmi a favore di un feed cronologico e non monetizza utilizzando gli annunci.

Hive ha guadagnato terreno nelle settimane precedenti l’acquisizione di Twitter da parte di Musk e nei giorni successivi. Secondo i dati della società di intelligence delle app Sensor Tower, circa 214.000 delle 733.000 installazioni totali di Hive su iOS e Android sono arrivate solo negli ultimi 30 giorni. Da notare che Hive sembra aver attirato l’attenzione di coloro al di fuori degli USA. Infatti gli utenti non statunitensi rappresentano circa l’86% dei download totali, ha affermato Sensor Tower.

Forse non a caso, questo è stato il periodo in cui Musk ha deciso di dare il bentornato all’ex presidente Donald Trump su Twitter sbloccando il suo account. Sembra quindi che la mossa di Musk sia stata sufficiente per incoraggiare ancora più utenti di Twitter a cercare alternative.

Secondo i post su TikTok di Hive, l’app si è arrestata in modo anomalo durante il fine settimana quando altre 80.000 persone si sono iscritte. Successivamente Hive ha superato il milione di utenti.

