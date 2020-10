Moovit disponibile su Huawei AppGallery

AppGallery è lo store installato su tutti gli smartphone di Huawei e Honor, ma da diversi mesi è l’unico modo per accedere alle app Android, a causa del ban imposto dall’amministrazione Trump. Il produttore cinese ha annunciato l’arrivo sul negozio digitale di Moovit, una delle app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo. L’azienda israeliana è stata acquisita a maggio da Intel per circa 900 milioni di dollari.

Anche Google Maps supporta la navigazione multi-modale, ma Moovit è sicuramente la scelta migliore per spostarsi in migliaia di città utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto. Il servizio è utilizzato da oltre 865 milioni di persone in 3.200 città di 106 paesi al mondo. L’app gratuita combina le informazioni che arrivano dagli operatori del trasporto pubblico e dalle amministrazioni locali a quelle in tempo reale condivise dalla community. In questo modo gli utenti possono scegliere il percorso migliore per raggiungere la destinazione con autobus, metropolitana, treni, biciclette, scooter elettrici, taxi e altri mezzi.

Moovit mostra i tempi di arrivo alle fermate, offre la guida passo-passo durante il viaggio (navigazione assistita) e include funzioni di accessibilità, tra cui la lettura dello schermo per non vedenti e ipovedenti, pulsanti e menu per persone con disabilità motorie e l’indicazione di percorsi, fermate e stazioni senza gradini (quindi accessibili con sedie a rotelle).

Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei Italia, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di dare il benvenuto su Huawei AppGallery a Moovit, l’app di mobilità urbana più utilizzata, totalmente inclusiva che consente a tutti l’utilizzo dei mezzi di trasporto in totale sicurezza. Anche nell’attuale situazione dovuta alle recenti misure di sicurezza, i nostri utenti avranno a disposizione una navigazione di qualità superiore, dovunque essi si trovino. Inoltre potranno beneficiare del costante impegno di Moovit nel supportare le comunità ad essere più attente all’ambiente e più sicure.

Tutti coloro che scaricheranno Moovit da AppGallery avranno a disposizione promozioni che saranno annunciate direttamente attraverso notifiche in-app. Sullo store sono disponibili anche altre app nella categoria mobilità e viaggi, tra cui HERE WeGo, TomTom, myCicero, Alitalia, Trenitalia, Italo, Ryanair, Lufthansa, Booking, ItTaxi, SkyScanner e Emirates.

