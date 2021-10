Netflix ha comunicato ai suoi iscritti che presto aumenterà il costo dei suoi abbonamenti streaming. Questo cambiamento coinvolgerà non tutti i tipi di sottoscrizione disponibili per il servizio online, ma solamente il piano Premium e Standard. Infatti quello Base non subirà alcun aumento di prezzi. Ma quanto costerà ora Netflix?

I nuovi prezzi di Netflix

Il piano Premium subirà un aumento di prezzo di 2 euro, passando dunque da 15,99 euro a 17,99 euro. Vi ricordiamo che questo tipo di abbonamento include la visione su quattro dispositivi contemporaneamente, oltre alla qualità Ultra HD. Anche il piano Standard aumenterà, passando da 11,99 euro a 12,99 euro, con un surplus di 1 euro.

Invece il piano Base non sarà soggetto ad alcun tipo di aumento di costo, dato che l’abbonamento rimarrà disponibile al prezzo di 7,99 euro mensili. Questo tipo di sottoscrizione include la visione su un solo schermo, in qualità SD.

Da quando Netflix costerà di più

Sappiamo da quando questo aumento di prezzo per gli abbonamenti Netflix avrà luogo? Le variazioni entreranno in vigore da subito per i nuovi iscritti. Invece, per chi era già in possesso di un abbonamento prima del 2 ottobre, riceverà un avviso via e-mail o tramite app, a partire dal 9 ottobre. Qui saranno specificati i nuovi costi che entreranno in vigore solamente 30 giorni dopo.

Perché Netflix aumenta il prezzo degli abbonamenti

Se vi state chiedendo perché Netflix ha scelto di aumentare il prezzo dei suoi abbonamenti, sappiate che ha risposto la stessa piattaforma attraverso un comunicato.

Il nostro obiettivo principale è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati. Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze

