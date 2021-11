Netflix down il 4 novembre in Italia e in tutto il mondo: la paittaforma streaming non ha ancora spiegato cosa è successo

Ormai siamo abituati agli Instagram, Facebook e WhatsApp down, ma cosa succede quando anche Netflix va in down? Il caos è assicurato, come testimonia la serata del 4 novembre, durante la quale non solo in Italia, ma in tutto il mondo, la piattaforma streaming ha smesso di funzionare.

La grande N si è trovata a dover comunicare ai propri iscritti, attraverso il portale online, che non potevano accedere alla sua libreria. Infatti Netflix ha riscontrato dei problemi di connessione, che reso impossibile la visione dei contenuti in catalogo.

Ovviamente gli utenti della piattaforma si sono riversati su Twitter, per cercare di capire se si trattasse di un problema legato alla propria rete. Con loro sorpresa si è scoperto che il Netflix down ha convolto il mondo intero, come testimoniano anche siti dedicati al malfunzionamento di servizi online.

DownDetector ha ad esempio riportato diversi problemi di connessione al server di Netflix, mentre altri utenti non sono risusciti a collegarsi ad alcun contenuto, pur essendo all’interno della piattaforma. Sul cinguettante social è andato in poco tempo in trend l’hashtag #NetflixDown, accompagnato da foto, screenshot e immagini dai dispositivi, che mostravano il malfunzionamento di Netflix. Gli utenti italiani hanno ricevuto una notifica sul proprio schermo che recitava: “Errori di rete. Problemi di connessione a Netflix”.

Al momento Netflix non ha fornito ancora alcune spiegazione su quanto successo. Si tratta della prima volta per la piattaforma, che è stata duramente colpita in tutto il mondo a causa di questo disservizio. Tutto tace quindi da parte di Netflix, che non ha aggiornato i suoi utenti nemmeno sui canali social ufficiali. Nessuna informazione quindi riguardo a cosa sia dovuto il disservizio e in quanto sulla piattaforma tornerà il regolare servizio streaming.

In molti hanno ironizzato su questo disservizio di Netflix, affermando che si sarebbero rivolti ad altre piattaforme competitor come Prime Video e Disney+. Ora il Netflix down sembra essersi pacato, e molti utenti hanno affermato di poter nuovamente attingere al catalogo online. A voi ora funziona Netflix?

Attendiamo quindi una spiegazione da parte della piattaforma, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

PCProfessionale © riproduzione riservata.