Da novembre non si potrà più usare WhatsApp su questi smartphone

Periodicamente, gli sviluppatori di determinate app scelgono di abbandonare i dispositivi più obsoleti, smettendo di fornire a questi aggiornamenti e update vari. Questa volta tocca a WhatsApp, che da novembre non si potrà più usare su una serie di smartphone, che non possono più ricevere le nuove funzioni dell’app di messaggistica. L’attuazione di queste restrizioni entrerà in vigore a partire dal primo novembre.

Quale gamma di dispositivi sarà quindi lasciata indietro da WhatsApp?. La notizia arriva dalla piattaforma di messaggistica che ha aggiornato la sezione del suo sito dedicata ai Q&A. “A partire dal 1 novembre 2021 gli smartphone con sistema operativo Android in versione 4.0.4 o precedenti non potranno più accedere a WhatsApp“, recita il nuovo documento.

Il perché dietro questa scelta di WhatsApp di abbandonare il supporto a smartphone più vecchi è che non sono più compatibili con le novità in arrivo. Sebbene si tenti il più possibile di tenere aggiornati anche dispositivi ormai obsoleti, con il passare del tempo diventa impossibile portare nuove funzioni sulle varie app.

Su quali smartphone non funzionerà più WhatsApp

Se da fine settembre si bloccava WhatsApp su i telefoni con Android in versione 4.0.3 e precedenti, ora sta per arrivare il momento di Android 4.04. Android 4.0.4, anche detta Ice Cream Sandwich, uscita nel 2012 ma anche Android 4.1 Jelly Bean ricadono nei sistemi operativi che non potranno più far funzionare WhatsApp. Gli smartphone che sfruttano questa versione di Android, che risalgono al 2010 e il 2011 non avranno più un supporto aggiornato di WhatsApp. Pertanto, su questi telefoni, l’app sarà inutilizzabile.

Per poter usare WhatsApp è quindi obbligatorio cambiare dispositivo e salvare le proprie chat prima che queste scompaiano il primo novembre. Come capire se il proprio smartphone sarà colpito da questo blocco di WhatsApp? Basta recarsi tra le Impostazioni del device e leggere le Informazioni dispositivo, che indicheranno la versione del sistema operativo.

