Sembra che Papyrus, un nuovo misterioso font, sia arrivato su Instagram: ecco come usarlo su iOS e come attivarlo.

Come attivare il font Papyrus su Instagram

Grazie a TikTok e Reddit si è scoperto un nuovo font di Instagram, nascosto e difficilmente individuabile. Non è chiara la sua natura e da quanto tempo si celi tra la libreria di font dell’app, ma ora Papyrus è stato scoperto, e gli utenti vogliono sapere come usarlo. Papyrus non è uno dei classici font che si trova nelle storie di Instagram, ma si può usare solo attivandolo in un certo modo

Si tratta di uno strano easter egg, per ora attivabile unicamente sui dispositivi iOS. Infatti se proverete a eseguire i passaggi di cui vi parliamo qui sotto su un Android, non avrete successo. Come è possibile quindi attivare Papyrus?

Il primo passo è quello di recarsi nelle Storie e nella sezione Crea, dove si dovrà poi selezionare la A per la scrittura del testo. Qui si dovrà procedere, fino a scegliere il font situato al sesto posto. A questo punto, usando questo specifico font, basterà scrivere Papyrus. Una volta completata la parola, come per magia, lo stile del testo cambierà, e si avrà accesso al nuovo font segreto di Instagram. Ma ecco un breve screenshot del font, e dello stile da scegliere per attivarlo nelle Storie:

Il font Papyrus

Questo è al momento tutto quello che sappiamo su Papyrus, del quale Instagram non ha ancora parlato ufficialmente. Non è chiaro se si tratti di un bug, di un easter egg, o di un font che presto sarà attivabile in modo più semplice e comune. Vi ricordiamo che solo gli utenti iOS possono, al momento, accedere a Papyrus.

PCProfessionale © riproduzione riservata.