Come condividere i propri post nelle storie su Instagram? Con l’aggiornamento di settembre 2021 cambia tutto: si usa lo sticker Ricondividi.

Come condividere i propri post nelle storie

Sebbene Instagram abbia sempre delle succose novità per i suoi utenti, spesso rimuove certe funzioni considerate vitali. Infatti, con un recente aggiornamento di settembre 2021 che sta coinvolgendo sempre più persone, non è più possibile fare una determinata azione. Stiamo parlando del condividere i propri post, o anche quelle altrui, nelle Storie Instagram, cliccando direttamente dal tasto ad aeroplanino sotto il post stesso. Ma come è possibile? E come si fa ora a condividere i post nelle Storie su Instagram?

Niente paura, la feature non è scomparsa, ma è diventata molto più macchinosa da utilizzare. Dopo aver detto addio all’aeroplanino ed essere entrati in panico perché non si sapeva più come fare, ecco arrivare la soluzione.

Instagram ha pensato di spostare questa funzione, accessibile ora direttamente dalle Storie. Dopo essere entrati in questa sezione, basterà cliccare su Crea, e successivamente sulla faccina che al suo interno include gli Sticker. Questo perché proprio qui si troverà quello dedicato alla ricondivisione dei post nelle storie Instagram. Tant’è che questo nuovo adesivo si chiama proprio Ricondividi.

Come condividere post nelle storie Instagram

L’adesivo Ricondividi

A seconda degli utenti potrebbe cambiare il punto in cui si trova nel menù degli sticker, ma nel nostro caso Ricondividi è tra Sondaggio e Quiz, subito sotto Musica. Il suo colore è arancione e al suo fianco appare il simbolo di due frecce che si rincorrono in cerchio. Cliccando sopra all’adesivo ci si aprirà un menù a tre opzioni, con i post visti, i post salvati e il grid dei propri post.

Le tre opzioni dello stickeer Ricondividi

In questa sezione si potrà quindi scegliere quale post in particolare condividere nelle proprie storie, a scelta tra questi tre gruppi. Cliccando un post preciso questo apparirà poi nelle nostre Storie, e potremo cambiare lo sfondo in modalità Crea. Dopodiché basterà inviare direttamente il post alle Storie e questo sarà rinconviso.

Si tratta quindi di una modalità più meccanica e complessa rispetto alla precedente, ma alla quale sicuramente riusciremo tutti ad adattarci quanto prima. Inoltre, ultimamente Instagram si sta aggiornando anche dicendo addio allo swipe up, sempre in favore di un adesivo dedicato ai link.

PCProfessionale © riproduzione riservata.