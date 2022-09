Perché l’app di Twitter ha fatto disconnettere alcuni utenti

Twitter ha disconnesso diversi utenti: svelato il perché

Negli ultimi giorni, alcuni utenti di Twitter sono stati disconnessi dal proprio account durante una sessione di uso dell’app. Ma perché è successo questo? Ecco la spiegazione del social.

Il social ha infatti parlato di un incidente che ha colpito alcuni account di utenti che hanno deciso di reimpostare le proprie password. Secondo l’azienda, un bug risalente al 2021 ha impedito che il login si disconnettesse da tutti i dispositivi dopo la reimpostazione della password.

Per Twitter la vulnerabilità nel suo sistema ha fatto sì che gli utenti che hanno cambiato la password rimanessero connessi su altri dispositivi. “Ciò significa che se hai modificato in modo la tua password su un dispositivo ma hai ancora una sessione aperta su un altro dispositivo, quella sessione potrebbe non essere stata chiusa“, ha affermato l’azienda in una nota.

Poiché il bug riguarda casi in cui la password è stata modificata volontariamente, ciò potrebbe aver avuto un impatto negativo su utenti a cui è stato rubato l’account e hanno cercato di riprenderne il controllo modificando le password. Twitter ha affermato che per prevenire la sicurezza dei suoi utenti, ha disconnesso le persone che potrebbero essere state colpite da questa vulnerabilità. Il social inoltre ha anche affermato che contatterà direttamente le persone coinvolte.

“Questo bug è stato introdotto dopo che abbiamo apportato una modifica ai sistemi che alimentano il ripristino delle password l’anno scorso“, si legge nella dichiarazione dell’azienda.

Il problema ha interessato gli utenti che usano le app Twitter Android e iOS e non ha influito sulle sessioni browser. Secondo il social, quest’ultimo è stato sempre correttamente chiuso nei casi di reimpostazione della password.

