Perché YouTube traduce in italiano i titoli dei video in inglese

Chi prima e chi più tardi, ha ricevuto l’aggiornamento di YouTube che traduce in automatico in italiano i titoli dei video in inglese. Infatti sarà capitato a molti di trovarsi nella home dell’app video con strani titoli tradotti in modo bizzarro nella nostra lingua, ma una volta aperto il video sono incappati in un creator straniero. Il motivo è un recente aggiornamento di YouTube, che fornisce la traduzione dei titoli realizzata con Google Traduttore.

Come spiega AndroidPolice, la funzione è ormai attiva su tutti i dispositivi dall’app mobile, ma anche da desktop. La traduzione è prevalentemente dall’inglese all’italiano, ma è disponibile anche in altre lingue. Per evitare di aprire un video con titolo in italiano ma in lingua inglese, YouTube mostra ai suoi utenti l’icona di Google Traduttore, prima del titolo del video in questione. Così si potrà distinguere un contenuto realizzato in una lingua diversa dall’italiano. Oltre al titolo è tradotta anche la descrizione, ed entrando nel video si sarà accolti dai sottotitoli generati automaticamente. Di seguito una dimostrazione pratica:

Alcuni video con il titolo tradotto

La traduzione dei titoli è disponibile solo nella pagina di ricerca YouTube per un numero ristretto di canali e non quando questo si va ad aprire. Questa novità non è stata del tutto gradita dagli utenti, infastiditi dalla qualità della traduzione. In molti si sentono anche fuorviati a cliccare su un contenuto che sembra essere in italiano ma che in realtà è in inglese.

Ma come risolvere se non dovesse essere di nostro gradimento questo update? Purtroppo non c’è una soluzione che blocchi direttamente la funzione.

Come evitare la traduzione automatica su YouTube

Come premesso, è possibile evitare la traduzione automatica dei titoli su YouTube solo attraverso uno stratagemma. Infatti non è possibile in alcun modo disattivare la funzione sul nostro account. Per evitare di incappare in questo problema, l’unica cosa da fare è impostare Youtube in lingua inglese. Così facendo non saranno più presenti strane traduzioni di titoli, ma tutta l’app sarà per l’appunto in inglese.

Per procedere con il cambio lingua è necessario recarsi sulle Impostazioni di YouTube, cliccando sul proprio profilo. Qui si potrà cambiare la località da Italia a Regno Unito o USA, con la possibilità tuttavia di perdere l’accesso facilitato a video in italiano.

