Quando si potrà vedere il proprio Spotify Wrapped 2022? Su Twitter spopola l'hashtag con l'emoji dedicata: la funzione è in arrivo in Italia

Twitter lancia l’hashtag ufficiale di Spotify Wrapped 2022

Dicembre è alle porte e su Twitter è impazzito l’hashtag dedicato allo Spotify Wrapped 2022, al quale è stata aggiunta anche l’emoji dedicata. Infatti gli utenti iscritti alla piattaforma musicale si stanno chiedendo quando potranno vedere il proprio riassunto dell’anno passato, in termini di ascolti. Cerchiamo di scoprirlo.

Al momento Spotify ha attivato una pagina web dedicata al Wrapped 2022, svelando che presto si potrà consultare il proprio.

Wrapped sta arrivando. La storia del tuo anno con Spotify. Wrapped è un tuffo nella musica e nei podcast che hanno definito il tuo 2022. Continua ad ascoltare ciò che ami e ti sveleremo quando sarà pronto. Fino ad allora, rivivi il tuo Wrapped 2021.

Infatti al momento il sito permette di rivivere il proprio Spotify Wrapped 2021, in attesa di quello del 2022. In molti si aspettano che la divertente feature riassunto si attiverà la notte del primo dicembre, ma non è ancora confermato.

Spotify si sta preparando a svelare la sua terza edizione di Wrapped per gli utenti di tutto il mondo, compresa l’Italia. Anche se la data esatta non è ancora stata svelata, dovrebbe essere presto. L’esperienza farà luce su ciò che più si ha ascoltato sulla piattaforma nel corso dell’anno.

La funzione Wrapped di Spotify infatti consente agli utenti di visualizzare importanti statistiche relative al loro percorso di ascolto musicale nell’ultimo anno. Gli utenti saranno in grado di visualizzare le loro canzoni più ascoltate, gli artisti più amati, gli album preferiti, i podcast e altro ancora.

Se volete essere i primi a sapere quando arriverà lo Spotify Wrapped 2022, la piattaforma invita tutti a mettere like al questo post Twitter. Così facendo sarete subito informati del suo lancio.

Nel frattempo divertitevi a creare il vostro festival musicale ideale grazie a Instafest.

PC Professionale © riproduzione riservata.