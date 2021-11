Spotify down oggi 16 novembre: si segnala che la piattaforma non funziona in gran parte dell'Italia. Ecco cosa sta succedendov

Spotify Down oggi 16 novembre: gli aggiornamenti

Non passa settimana senza che non ci sia almeno un social o una piattaforma che non funziona. Oggi 16 novembre è toccato a Spotify, in down da tutto il pomeriggio. Grandi disservizi quindi sia sull’app mobile che per il sito web del servizio streaming musicale, che in tutta Italia sembra non dare segni di vita.

Downdetector ha segnalato infatti un picco di segnalazioni da parte degli utenti di tutto il paese. Sull’app Android e anche su iOS appare un messaggio di errore che recita: “Si è verificato un problema. Verifica la connessione a internet e riprova“. Invece, cercando di accedere al sito web, il browser propone l’errore 404, che significa che la pagina che si sta cercando di caricare non esiste.

Spotify ha dichiarato sui social di essere a conoscenza del problema, che non è circoscritto all’Italia ma a tutto il globo. Lo Spotify down si sta riscontrando solo da qualche minuto, quindi è ancora presto per capire cosa sta succedendo.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted. — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021

Per ogni dubbio è attivo l’account Twitter, che posta aggiornamenti in tempo reale durante questo evento Spotify Down. Il profilo è @SpotifyStatus.

Come ogni volta, gli utenti hanno cercato di capire se il problema fosse della loro connessione o se fosse più su larga scala. Su Twitter infatti, dove ci si reca per capire se Spotify è in down, ha dominato in pochi minuti l’hashtag #spotifydown. Centinaia di utenti si sono rivolti al cinguettante social per ottenere risposte, e comprendere che non si trattava di un problema personale. Twitter funziona anche come valvola di sfogo per tutti quegli utenti che hanno notato che Spotify non funziona sul loro dispositivo.

Restiamo in attesa di capire se il problema si risolverà nelle prossime ore. Per il momento non è chiaro il motivo che ha causato il disservizio della piattaforma. E a voi? Ha smesso di funzionare Spotify? Ora è tornato alla normalità o avete ancora dei problemi?

