Instagram permetterà di spostare i post del proprio feed

Le novità di Instagram per il 2022 iniziano a saltare furi, e la più recente è quella che permetterà di ordinare i propri post del profilo come più si preferisce. Infatti pare che sarà messo da parte l’obbligo di un ordine cronologico dei post, e che ogni account potrà sistemare le foto e i video del profilo spostandoli a proprio piacimento.

Questa anticipazioni arriva dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, che ha scoperto la novità in una versione beta di Instagram. Al momento non si tratta quindi di una novità ufficiale, ma di qualcosa alla quale il social sta attualmente lavorando. Non sappiamo se lo strumento vedrà mai la luce, dopo le varie fasi di testing che l’azienda metterà in atto. Ci tocca attendere ulteriori informazioni. Ma ecco gli screen di Paluzzi:

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀 pic.twitter.com/fjmkJD4je2 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022

Ma scopriamo subito come funziona questa novità. La funzionalità permette agli utenti di recarsi sul proprio profilo e di modificare l’ordine in cui i propri post sono stati caricati nel tempo. Infatti fino ad oggi questo procedimento non è mai esistito, dato che ogni account mostra i post in ordine cronologico. Presto invece sembra che si potrà cambiare l’ordine di foto e video caricati sul proprio profilo.

Per spostare e riordinare i propri post nel profilo gli utenti sembra non dovranno seguire un procedimento complesso. Infatti dalle foto postate da Paluzzi pare che basterà cliccare e tenere premuto sopra ogni post per spostarlo a piacimento, semplicemente trasportandolo nel posto desiderato.

Restiamo in attesa di capire se questa novità di Instagram arriverà effettivamente, ora che il social sta cambiando sempre più. Di recente infatti Adam Mosseri ha annunciato l’arrivo di tre feed per tutti gli utenti.

