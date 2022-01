Il nuovo feed di Instagram

Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha annunciato che il nuovo feed è in fase di distribuzione sulla piattaforma social. Infatti presto tutti gli utenti potranno usufruire di una novità che consentirà loro di scegliere tra tre diversi modi per visualizzare la propria home. Ma come funziona il nuovo feed di Instagram? Ecco cosa risulta dal rollout disponibile già per i primi utenti.

Instagram ha finalmente inserito il menù dedicato alla visualizzazione dei post nel feed dell’app. Ora infatti gli utenti potranno scegliere tra tre modalità per visualizzare i post sulla propria bacheca del social, e fa il suo ritorno anche il feed in ordine cronologico, tanto atteso da tutti gli iscritti.

Già qualche mese fa Adam Mosseri aveva parlato del ritorno di un’opzione cronologica per il feed, previsto per il lancio nel primo trimestre del 2022. Infatti ora gli utenti potranno scegliere tra tre modalità di visualizzazione del proprio feed: Home, Following e Preferiti. Ma di cosa si tratta e come funzionano?

Home, Seguiti e Preferiti: come funzionano i feed di Instagram

La novità di Instagram, non riguarda infatti solo il ritorno dell’ordine cronologico, ma include delle vere e proprie categorie tra cui scegliere. La prima, “Home” è semplicemente il feed classico di Instagram, ovvero quello attuale dove i post sono visualizzati in base a contenuti interessanti per l’utente sulla base delle sue interazioni.

La seconda è “Following“, o meglio Seguiti, che è proprio il feed in modalità cronologica, dove appaiono solo gli account seguiti, e i post si mostrano in base a quando sono stati postati.

La terza modalità è “Preferiti”, che permette agli utente di visualizzare i post di una selezione di utenti, stabilita dagli utenti stessi. Anche in questo caso il feed sarà in ordine cronologico.

Adam Mosseri ha specificato che questa novità è stata inserita perché il team di Instagram vuole inserire sempre più raccomandazioni nella sezione Home del feed. In questo modo lo spazio che prima si riteneva essere del tutto personale sarà rivoluzionato, e sono in Following e Preferiti si potrà ritrovare il vecchio e originale feed di Instagram.

Questa novità per il feed Instagram è già disponibili per alcuni utenti, ma solo nelle prossime settimane la funzione raggiungerà la maggioranza.

