A 10 anni dalla loro scomparsa, su Twitter sono tornate le anteprime di Instagram. Sono passati quindi anni da quando il social cinguettante ha deciso di eliminare l’anteprima dei link del social di Facebook, o meglio dire di Meta. Ora questa funzionalità è tornata e renderà molto più comoda l’esperienza sull’app.

Negli anni i link di Instagram incollati su Twitter, non permettevano agli utenti di visualizzare le anteprime rendendo necessario cliccarli e aprirli per poter comprendere di cosa si trattasse. Questa situazione sembra non aver turbato Twitter per anni, nonostante portasse i suoi utenti a uscire dalla piattaforma, per scoprire cosa i propri following o follower avessero postato.

Sembra quindi che Twitter e Instagram abbiano riposto l’ascia di guerra, scendendo a patti e riuscendo a trovare un compromesso. Infatti nelle ultime ore le anteprime del social fotografico sono nuovamente disponibili su Twitter. Non si dovrà più cliccare sui link per scoprire cosa i nostri mutual hanno postato, ma basterà scoprirlo guardando l’immagine che si mostra dall’anteprima.

Se quindi ora si proverà a incollare un link Instagram su Twitter, sarà generata in automatico un’anteprima che rivela il contenuto di questo URL. Chiaramente si tratta di una novità molto utile, che evita agli utenti di aprire link solo per curiosità, scoprendo poi che si tratta di qualcosa che non è di loro interesse.

Questa funzionalità è già arrivata sia su app che su browser, pertanto gli utenti di Twitter potranno tranquillamente provarla in ogni modo. Il social cinguettante non ha pubblicato, come invece fa solitamente, un update al riguardo sulle sue pagine social. Non sembra tuttavia si tratti di un test, ma di una funzione definitiva. Ne ha parlato invece Instagram, twittando:

Hanno detto che non sarebbe mai successo… Le anteprime delle Twitter Card arrivano OGGI. Ora, quando condividi un link Instagram su Twitter, apparirà un’anteprima di quel post.

