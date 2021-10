Facebook ha veramente cambiato nome e ora si chiama Meta. Questo è il nuovo nome dell’azienda di Mark Zuckerberg, che punta proprio a un metaverso. La novità è stata presentata durante il Facebook Connect 2021, proprio dal suo CEO.

Nel corso dell’evento sono stati annunciati anche Horizon Home, come porta di ingresso per il metaverso, e delle novità per Oculus Quest 2. Alla fine del discorso di presentazione, Mark Zuckerberg ha svelato la grande notizia, svelando che Facebook, in quanto azienda, si trasformerà in Meta.

“Siamo un’azienda che costruisce tecnologie pensate per connettere le persone. Insieme possiamo finalmente mettere la gente al centro di questa tecnologia per riflettere su chi siamo e su cosa speriamo di creare”.

Il nome Facebook ha iniziato quindi a stare stretto all’azienda, orientata ormai verso una nuova visione e un nuovo obiettivo. Come spiega Zuckerberg: “Al momento il nostro brand è fortemente legato a un singolo prodotto. Tuttavia, con il passare del tempo spero inizieremo a essere visti e riconosciuti come l’azienda del metaverse”.

Ricordiamo però che il rebranding di Meta non andrà a cambiare i nomi delle piattaforme social come Facebook, Instagram e WhatsApp, che resteranno invariati. La novità coinvolge solamente il nome dell’azienda stessa, per improntarla a un futuro metaverso.

Questo cambiamento viene giustificato dal fatto Facebook non era più l’unico prodotto dell’azienda, che gestisce anche Instagram, WhatsApp e Oculus. Durante la presentazione del Facebook Connect 2021 Mark Zuckerberg si è mostrato pronto ad abbracciare una visione del futuro in cui realtà virtuale, aumentata e le persone interagiscono tra loro. Questo è l’obiettivo definitivo di Facebook, o meglio, di Meta.

