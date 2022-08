WhatsApp sta testando uno strumento per salvare i messaggi eliminati

Da qualche tempo su WhatsApp è stata introdotta una funzione per eliminare i messaggi inviati e farli scomparire dalla chat. Ma se dovesse capitare di cancellare il messaggio sbagliato o di eliminarlo solo per noi all’interno di una chat di gruppo? WhatsApp viene in nostro soccorso, testando la versione beta di una feature per ripristinare quel messaggio.

Ora WhatsApp è infatti al lavoro su uno strumento per eliminare la precedente azione di cancellazione di un messaggio. WABetaInfo ha infatti mostrato come l’app abbia lanciato in beta tester su Android, con la versione 2.22.18.13 dell’app, questa novità. Il rollout per altri utenti è previsto nelle prossime settimane.

Finora su WhatsApp era possibile eliminare un SMS solo per stessi o per tutti, se in un gruppo. Facendo ciò, il messaggio si elimina e appare la scritto Questo messaggio è stato eliminato. Con la novità di WhatsApp, in fase di eliminazione, apparirà una notifica in basso, pe confermare la cancellazione oppure annullarla e ripristinare il messaggio eliminato. Tuttavia questa funzione è disponibile solo pochi secondi, e permette solo di salvare velocemente il testo erroneamente cancellato.

Come già detto questo strumento potrebbe salvare chi per sbaglio ha cancellato un messaggio e non lo vuole riscrivere. Inoltre aiuta anche chi per sbaglio ha cancellato un messaggio solo per se in un gruppo, e avendolo perso, lo vuole recuperare per poi cancellarlo effettivamente per tutti i partecipanti.

Non è chiaro quando questa funzione per salvare i messaggi eliminati sarà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp.

PC Professionale © riproduzione riservata.