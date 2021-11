Instagram lancia Take a Break, la funzione per prendersi una pausa dal social quando lo si sta usando da troppo tempo: ecco come funziona

Passi troppo tempo su Instagram? Allora la funzione Take a Break potrebbe darti una mano: ecco di cosa si tratta e come funziona.

Instagram ha lanciato un feature creata per giungere in aiuto gli utenti a che passano troppe ore su Instagram. Si chiama Take a Break e fa esattamente quello che dice il nome, ovvero farti prendere una pausa. Ma come funziona? Se questa viene attivata, Instagram infatti ricorderà all’utente di fare una pausa dal social, a seconda della scelta di ognuno. Si può infatti selezionare l’attivazione di questa funzione qualora si abbia passato 10-20-30 minuti di fila sull’app.

Questo è un ottimo strumento per gli studenti che non sanno regolarsi con le pause dallo studio o per chi fa smart working e si perde nei meandri in Instagram. Il social ha quindi pensato a Take a Break per favorire le giornate lavorative o le sessioni di studio dei propri utenti, per evitare di essere rapito per ore dallo scrolling selvaggio. Ecco cosa recita il comunicato di Instagram riguardo Take a Break:

Sei la persona che sa meglio di tutte cosa è giusto per te quando si parla dell’utilizzo dell’app. Vogliamo assicurarci di darti tutti gli strumenti necessari per trasformare Instagram in un’esperienza positiva

La funzione Take a Break di Instagram, in una fase iniziale, arriverà a disposizione di pochi utenti, in fase di beta. Successivamente, una volta conclusi i test e ricevuti i primi feedback, questa sarà resa utilizzabile da tutti gli utenti.

Voi la userete? Fate parte di quella fortunata cerchia di utenti che ha già potuto provarla?

