Come app del momento, TikTok ha sempre bisogno di aggiungere nuove funzioni e tenersi al passo con le volontà dei suoi utenti. Tra le ultime novità è arrivato su TikTok il Green Screen Duet, ovvero un modo per duettare con i video altrui, usandoli come sfondo dei propri, grazie al green screen. Ma come funziona e come utilizzarlo?

TikTok unisce due degli effetti più amati sulla sua piattaforma ovvero i Duetti, la modalità per duettare con i video altrui già presenti sull’app. Il Green Screen invece è un effetto che permette di avere come sfondo qualsiasi immagine o video dalla propria galleria. Con Green Screen Duet quindi gli utenti potranno duettare con il TikTok di un altro utente, usandolo come sfondo e non più affiancando il proprio video a quello già caricato da altri. Ecco la dichiarazione di TikTok in merito alla nuova funzione in arrivo su tutti i dispositivi:

Green Screen Duet espande i nostri effetti creativi ma anche gli strumenti di collaborazione, offrendo nuovi formati per i contenuti e una maggiore creatività alla nostra comunità su TikTok.

Come funziona il duetto Green Screen

Come utilizzare TikTok Green Screen Duet quindi? Gli utenti dovranno cliccare Condividi su un video già presente sulla piattaforma. Successivamente si potrà selezionare Duetto, e poi l’opzione duetto Green Screen, ovvero il tasto qui sotto riportato. Da qui si potrà registrare il video di duetto, tenendo come sfondo il video dell’altro utente.

Il pulsante del Green Screen Duet

Al momento Green Screen Duet non è ancora disponibile come funzione in Italia. Non appena lo sarà provvederemo ad aggiornarvi, ma comunque si tratterà di pochi giorni.

Il duetto Green Screen è l’ultima di una serie di nuove funzionalità che TikTok ha aggiunto negli ultimi mesi che hanno offerto agli utenti più modi per creare contenuti innovativi.

