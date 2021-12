TikTok Kitchen è il nuovo servizio delivery di cibo negli USA: i piatti in trend sull'app, saranno cucinati in 1000 cucine entro fine 2022

TikTok ha deciso di ampliare la sua sfera e di approcciarsi anche al mondo della cucina. Infatti negli usa, a partire dal 2022, il social avvierà un suo servizio di food delivery, dal nome TikTok Kitchen. Il menù includerà solamente piatti che si sono contraddistinti e sono diventati popolari sulla piattaforma, abbracciando le più varie culture culinarie.

Il delivery di TikTok seguirà quindi i trend di cucina che si susseguiranno nei mesi, lanciati dagli utenti. Infatti il menù sarà sempre differente e mai identico a sé stesso. Sembra che i piatti ordinabili cambieranno ogni tre mesi, per lasciare spazio al trend successivo.

Non si conoscono i prezzi di questo servizio, infatti non è chiaro quanto ogni piatto costerà e a quanto ammonterà il servizio di consegna di TikTok Kitchen. L’obiettivo dell’azienda è quello di aprire oltre 300 TikTok Kitchen fisici negli USA entro la fine di marzo. Invece, guardando al dicembre del 2022, il social vorrebbe aprire oltre 1.000 cucine, per raggiungere tutti i più grandi centri abitati degli Stati Uniti.

Inoltre TikTok ha specificato che i creator delle varie ricette saranno ricompensati per la loro creatività. Tuttavia non è ancora chiaro in che modo, anche se è certo che otterranno una parte dei ricavi della vendita dei loro piatti. TikTok Kitchen vuole quindi anche stimolare la capacità di creare dei suoi utenti. Virtual Dining Concepts è il partner principale del nuovo servizio di delivery.

Sarebbe bello se questo servizio di delivery di TikTok arrivasse anche in Italia!

