TikTok sta lavorando a una piattaforma per le dirette streaming dedicate al gaming e a molto altro. Il suo nome è TikTok Live Studio e potrebbe essere un enorme competitor per Twitch. Visto il successo del social, il prossimo passo dell’azienda cinese è quella di aprirsi al mondo dello streaming, sfidando i suoi colossi.

Se negli ultimi anni TikTok è stato seguito e imitato da tanti altri competitor come Instagram e YouTube, questa volta è lui a cercare qualcosa di nuovo guardando chi gli sta attorno. Con chiaramente in testa il successo di Twitch, è infatti in arrivo TikTok Live Studio, una piattaforma dedicata al mondo delle dirette in streaming, sia mobile che web.

TikTok Live Studio si potrà usare sia per le sessioni di gaming in diretta, che per creare podcast e live dedicati ai più svariati argomenti. Infatti ormai Twitch, nata come realtà per gli appassionati di videogame, include di tutto, e chiunque può trovare il suo spazio e seguire varie realtà che parlano di diverse tematiche.

La notizia è stata riportata da Engadget, che spiega anche come funziona TikTok Live Studio. Gli utenti potranno infatti navigare selezionando filtri per contenuti e keyword dedicate. Per il momento una grande differenza con Twitch è che non esistono i moderatori per le chat e nemmeno le notifiche per avvertire il proprio pubblico quando si fa in live. Un altro elemento ancora assente sono poi le donazioni, grande fonte di introito invece per i creator di Twitch.

Al momento la piattaforma è ancora in fase di test e solo qualche migliaia di utenti hanno la possibilità di usare TikTok Live Studio. Rimaniamo quindi in attesa del loro feedback e di scoprire quando sarà disponibile la nuova piattaforma. Vi interessa scoprire come funzionerà questo nuovo strumento?

